Conmebol podría quitarle a Perú la final de la Copa Libertadores tras vacancia de Dina Boluarte

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, la Conmebol evalúa que la final de la Copa Libertadores ya no se dispute en el Estadio Monumental, casa de Universitario, ante la inestabilidad política y social

La salida de Dina Boluarte provocaría que la final de la Copa Libertadores 2025 ya no se juegue en el Estadio Monumental de Ate. Foto: composición/GLR
La salida de Dina Boluarte provocaría que la final de la Copa Libertadores 2025 ya no se juegue en el Estadio Monumental de Ate. Foto: composición/GLR

¿Cambio de planes? Conmebol remeció al Perú este viernes 10 de octubre respecto a la final de la Copa Libertadores 2025. En las últimas horas, se conoció que el ente máximo del fútbol sudamericano evalúa quitarle a Lima la sede para el partido por el título del certamen continental. Esto debido a los recientes hechos políticos y sociales que atraviesa el país tras la vacancia de Dina Boluarte. En este sentido, el Estadio Monumental ya no albergaría este compromiso de gran envergadura.

La información fue adelantada por el periodista Gustavo Peralta. A través de sus redes sociales, aseguró que la Conmebol estaría preocupada por cómo podría influir el presente del Perú en la final de la Libertadores.

Conmebol evalúa quitarle a Lima la final de la Copa Libertadores 2025

"A raíz de los últimos sucesos políticos y las convocatorias a marchas de diversos sectores en Lima, la Conmebol ha mostrado su preocupación sobre el impacto que podría generar esto de cara a la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental. Lamentablemente, la convulsión social nos quitaría una gran oportunidad como país", escribió Peralta en su cuenta de X.

Es importante mencionar que, hasta la fecha, Conmebol no se ha pronunciado respeto a esta modificación. Sin embargo, no sería la primera vez que cambie la sede para una final. Asimismo, aún se desconoce que ciudad podría recibir el partido por el título de la Libertadores.

Conmebol ya le quitó la sede de la final a Chile por problemas sociales

En el 2019, la final de la Copa Libertadores iba a realizarse en Santiago, Chile. No obstante, en aquel momento, una problemática social estalló en el país sureño y la Conmebol vio con buenas ojos cambiar de sede.

Después de varias reuniones con River Plate y Flamengo, finalistas de aquella edición, la final se llevó a Lima para que se dispute en el Estadio Monumental de Ate.

