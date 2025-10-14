HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Capitán de Gremio explicó cómo calmó a Erick Noriega tras romper en llanto por cometer dos penales: “Era una técnica de respiración”.

Marcos Rocha, capitán del equipo, contó que utilizó una técnica de respiración para tranquilizar a Erick Noriega, quien había caído en la desesperación tras cometer dos penales en el duelo ante Internacional.

Marco Rocha, capitán de Gremio habló sobre Erick Noriega. Foto: composición LR/Cortes do Duda/difusión
Marco Rocha, capitán de Gremio habló sobre Erick Noriega. Foto: composición LR/Cortes do Duda/difusión

Marco Rocha, capitán de Gremio, reveló qué le dijo a Erick Noriega tras cometer dos penales que casi le cuestan la victoria frente a Internacional, en un partido disputado el domingo 21 de septiembre. El exjugador de Alianza Lima cometió dos infracciones, una tras barrerse y otra por tocar el balón con la mano dentro del área.

En una reciente entrevista para el programa 'Cortes do Duda', Rocha habló sobre ese momento en el que el 'Samurai' rompió en llanto, comprensible al ser uno de sus primeros partidos con el equipo. Incluso contó que Noriega le pidió ser sustituido, pero al notar su desesperación, el capitán del ‘Tricolor’ aplicó una técnica de respiración que le habían enseñado para ayudarlo a calmarse.

PUEDES VER: Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

lr.pe

¿Qué le dijo Marcos Rocha a Erick Noriega tras cometer dos penales frente a Internacional?

"La jugada fue tan divertida, porque iba a cabecear el balón y el balón le da en la mano, así que todos pensaron que había fallado el balón, pero en ese momento ya me había dado cuenta. Dije: "Dios mío, va a ser penalti". Lo sé, así que, como un mono viejo, mencioné que iba a ser penalti. Entonces, los chicos me miraron y dijeron: "¿Qué te pasa, Rocha? Dije: "El balón le dio en la mano a Noriega", explicó en un primer momento Rocha.

"(...) Entonces Noriega empezó a desesperarse, se echó a llorar y pidió que lo sacaran. Dije: "Mentira, ah, estás bromeando, mentira", me dijo: "No, estás loco, sácame". Así que fui hacia Mano Menezes y le dije: "Tenemos que calmarnos, está nervioso y todo, incluso me acaba de pedir que lo sacara, pero lo necesitamos. Y estaba jugando bien, tío. Estaba jugando bien. Es un buen jugador técnico, sabe lo que hace con el balón en los pies", complementó el capitán.

"William se acercó, lo abrazó. Y vi que estaba ansioso y lloraba. Le dije: "Cálmate, respira, respira". Era una técnica de respiración que Abel usaba mucho con nosotros, y siempre decía: "Respira hondo, ¿vale? Habrá momentos en que te quedes sin oxígeno en la cabeza, ¿vale? Así que respira hondo para que circule, para volver a la normalidad". Y usé esa técnica: "Respira, respira, respira hondo, te necesitamos, eres importante y él también", finalizó el capitán de Gremio.

PUEDES VER: Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

lr.pe

¿Cómo fueron los dos penaltis de Erick Noriega?

Como se recuerda, Erick Noriega cometió el primer penal en contra de Gremio a los 21 minutos del primer tiempo, lo que permitió el 1-0 a favor de Internacional en el Estadio José Pinheiro Borda. Cuando el partido estaba empatado, en los descuentos de la primera mitad, el VAR llamó al árbitro por una mano del defensor peruano en el área. Noriega extendió el brazo y desvió el balón, para lamento de todo el equipo de Gremio.

