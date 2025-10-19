El jugador de Pumas no tiene noticias de su mascota desde hace una semana. Foto: composición de LR/Aaron Ramsey/X

El mediocampista galés Aaron Ramsey lleva cerca de una semana sin tener noticias de su mascota Halo, una perrita de raza beagle por la que ha llegado a ofrecer 20.000 dólares de recompensa. Vía redes sociales, el jugador de Pumas de la UNAM pidió a sus seguidores que compartan con él cualquier información acerca del paradero del can, al que considera como parte de su familia.

"Por favor, ayúdanos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las inmediaciones de Hipsterrier, que es un albergue para perros. Se ofrece recompensa. Toda información es valiosa. ¡Ayúdanos a que regrese con su familia!", fue mensaje que el exjugador de Manchester United publicó en sus redes sociales el último lunes 13 de octubre, poco después de la desaparición del animal.

Desde entonces, Ramsey ha seguido su cruzada vía X e Instagram sin descanso. De acuerdo con la prensa mexicana, el futbolista y su esposa, Colleen Rowland están "desesperados" por las llamadas falsas que han venido recibiendo a raíz de su caso.

¿Qué pasó con la mascota de Aaron Ramsey?

De acuerdo con el portal Récord, Aaron Ramsey recién tuvo conocimiento de la desaparición de Halo tres días después de ocurrida. Aunque la beagle de tres años llevaba un collar con rastreador GPS, la señal del aparato dejó de emitirse poco después, lo cual ha dificultado su localización.

"Tantas preguntas y sin respuesta. Solo quiero saber qué pasó y dónde está. Se merece regresar a casa y descansar", se lee en la última publicación realizada por el jugador de 34 años.

Mensaje de Aaron Ramsey. Foto: X

Aaron Ramsey podría perderse el resto de la temporada con Pumas

Por si el volante no tuviera suficiente con la pérdida de su mascota, una lesión muscular amenaza con dejarlo sin jugar lo que queda del año. Según la cadena ESPN, Ramsey se perdería al menos los cinco partidos que le restan a Pumas en la fase regular del Torneo Apertura de la Liga MX y corre riesgo de no volver a tener acción en este 2025.

En caso de que los felinos no clasifiquen a los playoffs, se terminará la temporada para todo el plantel, incluido el galés. Pese al renombre con el que llegaba, Ramsey se ha vuelto uno de los fichajes más decepcionantes del último mercado de pases del fútbol mexicano, pues apenas ha jugado 235 minutos en seis partidos y solo lleva un gol convertido con los universitarios.