Alineaciones Barcelona versus Olympiacos por la fecha 3 de la Champions League 2025-2026
En el estadio Olímpico de Montjuic, el conjunto culé se mida ante Olympiacos en busca de recuperarse en la Champions League después de caer ante el PSG.
Barcelona se enfrenta a Olympiacos en el estadio Olímpico de Montjuic por la fecha 3 de la fase de liga de la Champions League 2025-2026. El compromiso entre españoles y griegos se disputará desde las 11.45 a. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica. El conjunto culé debe volver al triunfo después de caer ante el PSG en su casa. Para este cotejo, se espera que Lamine Yamal vuelva a ser titular.
La joya blaugrana sufrió una dura lesión que lo mantuvo alejado de las canchas en las últimas semanas. Sin embargo, haría su regreso como titular ante Olympiacos. A continuación, conoce cómo formarían ambos equipos para este importante cotejo.
Posibles alineaciones Barcelona versus Olympiacos
Así formarían los equipos de Hansi Flick y José Luis Mendilibar para el crucial enfrentamiento por la fecha 3 de la Champions League.
- FC Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Baldé; Marc Casadó, Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Toni Fernández.
- Olympiacos: Konstantinos Tzolakis, Costinha, Panagiotis Retsos, Gustavo Mancha, Francisco Ortega, Lorenzo Scipioni, Santiago Hezze, Yusuf Yazıcı, Chiquinho, Daniel Podence, Ayoub El Kaabi.
¿Cuándo juega Barcelona vs Olympiacos?
El encuentro entre Barcelona vs Olympiacos se disputará este martes 21 de octubre por la fecha 3 de la Champions League 2025-2026. El cotejo se disputará desde las 11.45 a. m., en el estadio Olímpico de Montjuic.
¿A qué hora juega Barcelona vs Olympiacos?
En suelo peruano, el choque entre Barcelona vs Olympiacos se disputará desde las 11.45 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.
- México: 10.45 a. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 11.45 a. m.
- Bolivia y Venezuela: 12.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 1.45 p. m.