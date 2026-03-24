HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos
Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos      Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos      Hoy es el segundo debate presidencial con 11 candidatos      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO | PREVIAS DEL DEBATE ELECTORAL | LO ÚLTIMO de Perú hoy 24 de marzo | LR+ Noticias

Deportes

Alineaciones Bolivia vs Surinam: el posible XI de la Verde para clasificar a la final del repechaje mundialista

A 2 días para la semifinal del repechaje y con su plantilla completa, el DT Óscar Villegas ya tendría listo el equipo que arrancaría en el estadio BBVA de Monterrey, México.

El ganador de este partido enfrentará a Irak en la final del repechaje. Foto: composición/SVB/FBF
El ganador de este partido enfrentará a Irak en la final del repechaje. Foto: composición/SVB/FBF

La selección boliviana va quedando lista para su primer desafío en el repechaje al Mundial 2026. Antes de ilusionarse con el regreso al máximo torneo de fútbol del planeta, la Verde debe superar a Surinam en una llave semifinal, tras lo cual recién tendrá el derecho de enfrentar a Irak por un cupo a la fase de grupos del torneo.

El equipo dirigido por Óscar Villegas entrena en Monterrey desde hace una semana, aunque recién este martes 24 el DT pudo trabajar con el plantel completo tras la llegada de los últimos seleccionados. Precisamente luego de esta sesión habría quedado definido el once titular que arrancaría ante los surinameses.

PUEDES VER: La estratosférica diferencia entre planteles de Senegal y Perú para el amistoso: africanos valen 15 veces más

lr.pe

Alineación probable de Bolivia

De acuerdo con el canal boliviano Unitel, los altiplánicos formarían con Lampe en lugar de Guillermo Viscarra, quien atajó el último amistoso ante Trinidad y Tobago. En el ataque se repetiría la dupla Nava-Godoy, autores de dos goles contra los trinidenses.

  • Carlos Lampe; Diego Medina, Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus, Miguel Terceros, Carlos Melgar; Fernando Nava, Juan Godoy.

Alineación probable de Surinam

La escuadra dirigida por Henk ten Cate, por su parte, saldría con esta formación. Destaca la presencia de su estrella, Joël Piroe, del Leeds United de la Premier League.

  • Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe.

PUEDES VER: Italia vs Irlanda del Norte: fecha, hora y canal de TV del repechaje europeo al Mundial 2026

lr.pe

¿Cuándo juega Bolivia vs Surinam?

El partido entre Bolivia y Surinam está programado para disputarse este jueves 26 de marzo, desde las 6.00 p. m. en el horario boliviano (5.00 p. m. de Perú). El estadio BBVA, en México, albergará el compromiso.

Notas relacionadas
Canal confirmado de Bolivia - Surinam por la semifinal del repechaje al Mundial 2026

Canal confirmado de Bolivia - Surinam por la semifinal del repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Italia vs Irlanda del Norte: fecha, hora y canal de TV del repechaje europeo al Mundial 2026

Italia vs Irlanda del Norte: fecha, hora y canal de TV del repechaje europeo al Mundial 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Canal confirmado de Bolivia - Surinam por la semifinal del repechaje al Mundial 2026

Canal confirmado de Bolivia - Surinam por la semifinal del repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
La estratosférica diferencia entre planteles de Senegal y Perú para el amistoso: africanos valen 15 veces más

La estratosférica diferencia entre planteles de Senegal y Perú para el amistoso: africanos valen 15 veces más

LEER MÁS
Polémica en el Real Madrid con Kylian Mbappé: médicos examinaron rodilla equivocada y complicaron su lesión

Polémica en el Real Madrid con Kylian Mbappé: médicos examinaron rodilla equivocada y complicaron su lesión

LEER MÁS
Canal de TV confirmado para ver Perú - Senegal en el debut de Mano Menezes como DT de la selección peruana

Canal de TV confirmado para ver Perú - Senegal en el debut de Mano Menezes como DT de la selección peruana

LEER MÁS
Javier Rabanal advierte a Alianza Lima para el clásico ante Universitario: “Tenemos que dar un golpe sobre la mesa”

Javier Rabanal advierte a Alianza Lima para el clásico ante Universitario: “Tenemos que dar un golpe sobre la mesa”

LEER MÁS
Adrián Quiroz emocionado por su viaje a Europa con la selección peruana: "De jugar FIFA ahora a estar en esos estadios"

Adrián Quiroz emocionado por su viaje a Europa con la selección peruana: "De jugar FIFA ahora a estar en esos estadios"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Onelia Molina asegura en programa de Magaly Medina que Said Palao "hizo de las suyas" en viaje a Colombia con sus amigos

Fatal siniestro en Vía de Evitamiento ocasiona intenso tráfico en la Panamericana Norte

Loreto: denuncian presunta venta irregular de embarcación de la Diresa en la frontera con Brasil

Deportes

Polémica en el Real Madrid con Kylian Mbappé: médicos examinaron rodilla equivocada y complicaron su lesión

La estratosférica diferencia entre planteles de Senegal y Perú para el amistoso: africanos valen 15 veces más

Hernán Barcos sorprende a Jefferson Farfán al hablar sobre la selección peruana: "Tengo curso de entrenador"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate Presidencial 2026 EN VIVO, 24 de marzo: once candidatos presentan sus propuestas en el Centro de Convenciones de Lima

Reportera de Exitosa denuncia a alcalde de Pacora por retenerla contra su voluntad en una minivan

PNP dejará de informar cifras de criminalidad: Óscar Arriola anunció que ya no darán datos de homicidios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025