Alineaciones Bolivia vs Surinam: el posible XI de la Verde para clasificar a la final del repechaje mundialista
A 2 días para la semifinal del repechaje y con su plantilla completa, el DT Óscar Villegas ya tendría listo el equipo que arrancaría en el estadio BBVA de Monterrey, México.
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La selección boliviana va quedando lista para su primer desafío en el repechaje al Mundial 2026. Antes de ilusionarse con el regreso al máximo torneo de fútbol del planeta, la Verde debe superar a Surinam en una llave semifinal, tras lo cual recién tendrá el derecho de enfrentar a Irak por un cupo a la fase de grupos del torneo.
El equipo dirigido por Óscar Villegas entrena en Monterrey desde hace una semana, aunque recién este martes 24 el DT pudo trabajar con el plantel completo tras la llegada de los últimos seleccionados. Precisamente luego de esta sesión habría quedado definido el once titular que arrancaría ante los surinameses.
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Alineación probable de Bolivia
De acuerdo con el canal boliviano Unitel, los altiplánicos formarían con Lampe en lugar de Guillermo Viscarra, quien atajó el último amistoso ante Trinidad y Tobago. En el ataque se repetiría la dupla Nava-Godoy, autores de dos goles contra los trinidenses.
- Carlos Lampe; Diego Medina, Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus, Miguel Terceros, Carlos Melgar; Fernando Nava, Juan Godoy.
Alineación probable de Surinam
La escuadra dirigida por Henk ten Cate, por su parte, saldría con esta formación. Destaca la presencia de su estrella, Joël Piroe, del Leeds United de la Premier League.
- Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe.
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¿Cuándo juega Bolivia vs Surinam?
El partido entre Bolivia y Surinam está programado para disputarse este jueves 26 de marzo, desde las 6.00 p. m. en el horario boliviano (5.00 p. m. de Perú). El estadio BBVA, en México, albergará el compromiso.