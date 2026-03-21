La selección peruana sigue sumando rivales de categoría en este 2026. Luego de anunciarse el amistoso ante Senegal —partido que marcará el inicio del ciclo de Mano Menezes—, Agustín Lozano, presidente de la FPF, confirmó que el combinado nacional se verá las caras frente a España en la última fecha FIFA previo al Mundial 2026.

“Para junio tenemos un partido en México con España y hay uno que todavía no está determinado, no se ha cerrado. Vamos a ver qué es lo que puede gestionar Jean Ferrari, que es el director deportivo, y lo comunicaremos a la afición. Hay varias propuestas, pero esperemos ese es un tema que lo determina y lo cierra el director general de fútbol”, aseguró ante los medios de comunicación.

¿Cuándo juega Perú vs España?

De acuerdo al adelanto del Diario Marca de España, el partido entre la Bicolor y La Furia Roja se disputará el 8 de junio. Este será uno de los últimos amistosos que afronten los europeos antes de su participación en el Mundial 2026.

¿A qué hora van a jugar Perú vs España?

A falta de confirmación oficial, se estima que el amistoso Perú - España se desarrolle entre las 2.00 y 3.00 p. m. En dicho horario se suelen programar los partidos internacionales del equipo de Lamine Yamal y compañía.

¿Dónde van a jugar Perú y España?

Agustín Lozano confirmó que el duelo tendrá lugar en territorio mexicano. Por su parte, el citado medio indicó que el Estadio Cuauhtémoc de Puebla será la sede.

Amistosos de la selección peruana en el 2026

Hasta el momento, la selección peruana tiene confirmados tres amistosos para el 2026.