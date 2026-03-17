¡Escándalo! Marruecos es declarado campeón de la Copa Africana: CAF le quita el título a Senegal por retirada de jugadores

Sorpresa mundial. Senegal de Sadio Mané perdió el título de la Copa Africana tras una denuncia de la Federación Marroquí de Fútbol. La selección de Marruecos argumentó que hubo incomparecencia en la final. La CAF respaldó lo solicitado y los proclamó nuevos campeones. De este modo, el próximo rival de la selección peruana llegará golpeao emocionalmente.

"El Comité de Apelación de la CAF ha decidido que, en aplicación del Artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (AFCON) de la CAF, se declara que la Selección Nacional de Senegal ha perdido por 'forfeit' (abandono/incumplimiento) el partido final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF Marruecos 2025 ('el Partido'), registrándose el resultado del encuentro como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF)”, se lee en el comunicado.

¿Por qué le quitaron el título de la Copa África a Senegal?

La federación marroquí argumentó que el comportamiento del equipo senegalés influyó negativamente en el desarrollo del partido, lo que llevó a presentar un recurso ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF). En su defensa, afirmó que la decisión de sancionar un penal fue adecuada y que los acontecimientos posteriores alteraron el desenlace de una final que se encontraba en una etapa crucial.

La Junta de Apelación determinó que las acciones de Senegal se ajustan a los artículos 82 y 84 del reglamento, concluyendo que el equipo cometió una infracción que resultó en la pérdida del partido por incomparecencia. Así, el resultado oficial se estableció como 3-0 a favor de Marruecos.

¿Cuándo juega Perú contra Senegal?

Senegal vs Perú quedó programado para el sábado 28 de marzo a las 11:00 a. m. en el Stade de France. Este partido será significativo, ya que marcará el debut de Mano Menezes como director técnico del equipo peruano.