A menos de dos semanas de jugarse el ‘Clásico del Fútbol Peruano’ entre Universitario vs Alianza Lima, Edison Flores fue entrevistado en el programa ‘Calle y Cancha’ donde habló sobre lo que será este encuentro que se disputará en la siguiente jornada de la Liga 1 2026. Además, se refirió sobre Pablo Guede, actual técnico del cuadro blanquiazul, quien lo dirigió en su estadía en México. ‘Orejas’ destacó al estratega argentino como el mejor DT que tuvo jugando fuera del Perú.

El futbolista de la ‘U’ dejó en claro que al argentino tuvo mucho mérito en su crecimiento, ya que, cuando lo tuvo en Monarcas Morelia, potenció su juego y el del equipo. “La comunicación que tenía con él era muy buena; me hacía sentir muy importante en ese momento y lograba que el equipo jugara para mí. Llegamos a semifinales, a punto de jugar una final, lo cual con Morelia era un gran logro”, indicó en el programa.

Edison Flores reveló que Pablo Guede fue el mejor entrenador que tuvo en el extranjero

‘Orejas’ resaltó la exigencia del estratega argentino en los entrenamientos y la influencia que tuvo en su carrera, ya que considera que lo potenció para luego llegar a la MLS. “Para mí es el entrenador que me vendió a la MLS. Él me sacó el jugo, me sentí con mucha confianza a su lado", mencionó el futbolista crema.

Tengamos en cuenta que Flores y Guede compartieron en equipo en México menos de tres meses. Esto debido a que el técnico llegó en agosto de 2019 y el peruano dejó el club para llegar a la liga estadounidense a inicios de 2020.

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¿En qué equipos ha jugado Edison Flores?

En el Perú, Edison Flores solo ha jugado por Universitario, pero en el extranjero tuvo paso por distintos equipos.