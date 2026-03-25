Partidos del repechaje al Mundial 2026: fecha, horarios, canal TV y formato de la repesca internacional
Selecciones como Bolivia, Italia y Polonia luchan por los últimos boletos al Mundial 2026. Revisa todo sobre los duelos de la repesca internacional.
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Las selecciones cuentan las horas para el inicio de las semifinales del repechaje al Mundial 2026. Son más de 20 equipos de las distintas confederaciones los que buscan poner su nombre entre los últimos seis clasificados.
Existe mucha expectativa por ver a la selección boliviana en su serie contra Surinam. Por otra parte, en la repesca europeo se presentarán Italia, Polonia y Dinamarca.
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Partidos del repechaje al Mundial 2026
Todos los partidos del repechaje (europeo e internacional) se jugarán este jueves 26 de marzo.
Semifinales del repechaje de la UEFA
- Turquía vs Rumania | 12.00 p. m. | ESPN 2
- Italia vs Irlanda del Norte | 2.45 p. m. | ESPN 2
- Gales vs Bosnia y Herzegovina | 2.45 p. m. | ESPN 3
- Ucrania vs Suecia | 2.45 p. m. | Disney Plus
- República Checa vs. República de Irlanda | 2.45 p. m. | Disney Plus
- Dinamarca vs Macedonia del Norte | 2.45 p. m. | Disney Plus
- Polonia vs Albania | 2.45 p. m. | Disney Plus
- Eslovaquia vs Kosovo | 2.45 p. m. | Disney Plus.
Semifinales del repechaje internacional
- Bolivia vs Surinam | 5.00 p. m. (Perú) y 6.00 p. m. (Bolivia) | DSports
- Nueva Caledonia vs Jamaica | 10.00 p. m. | TUDN (en México).
¿Cómo se juega el repechaje al Mundial 2026?
La UEFA cuenta con 4 plazas para la justa mundialista. Las selecciones se encuentran distribuidas en 4 zonas (conformadas por cuatro equipos cada una) y la clasificación se define a través de duelos de semifinal y final a partido único.
Llaves del repechaje de la UEFA. Foto: FIFA TV
En el caso de la repesca internacional, también se mantiene el sistema de eliminación directa a través de semifinales y finales. El ganador de la serie entre Bolivia y Surinam se verá las caras contra Irak por uno de los boletos; en la otra parte del cuadro, Congo espera por el vencedor del Nueva Caledonia vs Jamaica.
Fixture del repechaje internacional al Mundial 2026. Foto: FBF
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¿Qué equipos van al repechaje para el Mundial 2026?
Son 23 equipos los que se disputarán los últimos seis boletos para el Mundial 2026.
- UEFA: Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Gales, Turquía, Bosnia y Herzegovina.
- Conmebol: Bolivia
- Concacaf: Jamaica, Surinam
- OFC: Nueva Caledonia
- CAF: Congo
- AFC: Irak.