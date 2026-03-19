Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026

Bolivia y Surinam se enfrentan por el repechaje al Mundial 2026. Foto: composición LR

Bolivia y Surinam se enfrentan por el repechaje al Mundial 2026. Foto: composición LR

Las selecciones de Bolivia y Surinam quedaron listas para afrontar su duelo por el repechaje al Mundial 2026. Hace algunos días, el entrenador Óscar Villegas dio a conocer la lista de los futbolistas que formarán parte del plantel altiplánico para los partidos clasificatorios a la próxima Copa del Mundo.

Por el lado de la selección centroamericana, el entrenador Henk ten Cate reveló la nómina de jugadores para estos duelos de repechaje. Tengamos en cuenta que el ganador de esta llave tendrá que jugar una fase más, y en caso supere su último cruce, obtendrá el boleto al próximo Mundial.

¿Cuándo juega Bolivia vs Surinam?

El partido Bolivia vs Surinam se disputará el jueves 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey. El ganador de este enfrentamiento tendrá que jugar ante Irak.

¿A qué hora juega Bolivia vs Surinam por el repechaje?

La semifinal del repechaje al Mundial 2026 iniciará a las 5.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora boliviana)

¿Qué canal transmitirá el partido de Bolivia por el repechaje?

El encuentro entre Bolivia vs Surinam, correspondiente al repechaje para el Mundial 2026, se podrá ver a través de FutbolCanal para territorio altiplánico. Para los demás países de Sudamérica será transmitido vía DirecTV y vía streaming por DGO.

Convocados de Bolivia para el repechaje al Mundial 2026

Esta es la lista de futbolistas que serán parte del plantel boliviano para los partidos de repechaje al próximo Mundial.

Arqueros: Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea.

Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea. Defensas: Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leandro Zabala.

Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leandro Zabala. Volantes: Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Carlos Melgar.

Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Carlos Melgar. Delanteros: Víctor Abrego, Miguel Terceros, Jesús Naraude, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Juan Godoy.

Convocados de Surinam para el repechaje al Mundial 2026

A través de sus redes sociales, la selección de Surinam dio a conocer la nómina que disputará el repechaje.

Arqueros: Warner Hahn, Etienne Vaessen, Jahnilo Wiegel.

Warner Hahn, Etienne Vaessen, Jahnilo Wiegel. Defensas: Myenty Abena, Djavan Anderson, Radinio Balker, Anfernee Dijksteel, Ridgeciano Haps, Yannick Leliendal, Denswil Stefano, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust, Liam van Gelderen.

Myenty Abena, Djavan Anderson, Radinio Balker, Anfernee Dijksteel, Ridgeciano Haps, Yannick Leliendal, Denswil Stefano, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust, Liam van Gelderen. Mediocampistas: Melayro Bogarde, Jean-Paul Boëtius, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Dion Malone, Kenneth Paal, Immanuel Pherai.

Melayro Bogarde, Jean-Paul Boëtius, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Dion Malone, Kenneth Paal, Immanuel Pherai. Delanteros: Sheraldo Becker, Joel Piroe, Jay-Roy Grot, Richonell Margaret, Gyrano Kerk, Gleofilo Vlijter.

¿A qué grupo clasificará Bolivia si gana el repechaje al Mundial 2026?

En caso de superar las dos llaves del repechaje mundialista, Bolivia integrará el Grupo I. En dicha fase competiría ante las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.