HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨¡LO VAN A INTERPELAR! | Ministro ALDO PRIETO se presenta HOY ante el CONGRESO

Deportes

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026

El Estadio BBVA de Monterrey será el escenario donde se jugará este duelo por las semifinales del repechaje al Mundial 2026.

Bolivia y Surinam se enfrentan por el repechaje al Mundial 2026. Foto: composición LR
Bolivia y Surinam se enfrentan por el repechaje al Mundial 2026. Foto: composición LR

Las selecciones de Bolivia y Surinam quedaron listas para afrontar su duelo por el repechaje al Mundial 2026. Hace algunos días, el entrenador Óscar Villegas dio a conocer la lista de los futbolistas que formarán parte del plantel altiplánico para los partidos clasificatorios a la próxima Copa del Mundo.

Por el lado de la selección centroamericana, el entrenador Henk ten Cate reveló la nómina de jugadores para estos duelos de repechaje. Tengamos en cuenta que el ganador de esta llave tendrá que jugar una fase más, y en caso supere su último cruce, obtendrá el boleto al próximo Mundial.

PUEDES VER: Felipe Chávez explica la razón por la que pidió no ser convocado para los amistosos en la selección peruana: "Decidí conscientemente"

lr.pe

¿Cuándo juega Bolivia vs Surinam?

El partido Bolivia vs Surinam se disputará el jueves 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey. El ganador de este enfrentamiento tendrá que jugar ante Irak.

¿A qué hora juega Bolivia vs Surinam por el repechaje?

La semifinal del repechaje al Mundial 2026 iniciará a las 5.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora boliviana)

¿Qué canal transmitirá el partido de Bolivia por el repechaje?

El encuentro entre Bolivia vs Surinam, correspondiente al repechaje para el Mundial 2026, se podrá ver a través de FutbolCanal para territorio altiplánico. Para los demás países de Sudamérica será transmitido vía DirecTV y vía streaming por DGO.

PUEDES VER: Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

lr.pe

Convocados de Bolivia para el repechaje al Mundial 2026

Esta es la lista de futbolistas que serán parte del plantel boliviano para los partidos de repechaje al próximo Mundial.

  • Arqueros: Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Gerónimo Govea.
  • Defensas: Diego Medina, Yomar Rocha, Lucas Macazaga, Roberto Fernández, Dieguito Rodríguez, Luis Haquín, Richet Gómez, Marcelo Torrez, Efraín Morales, Diego Arroyo y Leandro Zabala.
  • Volantes: Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Robson Matheus, Moisés Villarroel, Gabriel Villamíl, Ramiro Vaca y Carlos Melgar.
  • Delanteros: Víctor Abrego, Miguel Terceros, Jesús Naraude, Fernando Nava, Moisés Paniagua, Enzo Monteiro y Juan Godoy.

Convocados de Surinam para el repechaje al Mundial 2026

A través de sus redes sociales, la selección de Surinam dio a conocer la nómina que disputará el repechaje.

  • Arqueros: Warner Hahn, Etienne Vaessen, Jahnilo Wiegel.
  • Defensas: Myenty Abena, Djavan Anderson, Radinio Balker, Anfernee Dijksteel, Ridgeciano Haps, Yannick Leliendal, Denswil Stefano, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust, Liam van Gelderen.
  • Mediocampistas: Melayro Bogarde, Jean-Paul Boëtius, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Dion Malone, Kenneth Paal, Immanuel Pherai.
  • Delanteros: Sheraldo Becker, Joel Piroe, Jay-Roy Grot, Richonell Margaret, Gyrano Kerk, Gleofilo Vlijter.

¿A qué grupo clasificará Bolivia si gana el repechaje al Mundial 2026?

En caso de superar las dos llaves del repechaje mundialista, Bolivia integrará el Grupo I. En dicha fase competiría ante las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

Notas relacionadas
¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

LEER MÁS
Irán renuncia al Mundial 2026 por guerra contra Estados Unidos e Israel: "No tenemos ninguna posibilidad de participar"

Irán renuncia al Mundial 2026 por guerra contra Estados Unidos e Israel: "No tenemos ninguna posibilidad de participar"

LEER MÁS
Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sorteo de la Copa Libertadores 2026 HOY, fase de grupos: hora y canal para ver la ceremonia

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 HOY, fase de grupos: hora y canal para ver la ceremonia

LEER MÁS
Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1

Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1

LEER MÁS
Felipe Chávez explica la razón por la que pidió no ser convocado para los amistosos en la selección peruana: "Decidí conscientemente"

Felipe Chávez explica la razón por la que pidió no ser convocado para los amistosos en la selección peruana: "Decidí conscientemente"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 HOY, fase de grupos: hora y canal para ver la ceremonia

Tacna: hallan restos humanos dentro de descampado de mercado de frutas

Debate presidencial 2026: fecha, hora y canal dónde ver primera jornada del 23, 24 y 25 de marzo

Deportes

Sorteo de la Copa Libertadores 2026 HOY, fase de grupos: hora y canal para ver la ceremonia

Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

Perú - Senegal: día, hora y canal TV para ver el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial 2026: fecha, hora y canal dónde ver primera jornada del 23, 24 y 25 de marzo

Arequipa: Keiko Fujimori indica que siempre da la cara, pero continúa su campaña a escondidas

"No voy a entorpecer": presidente de EsSalud colaborará en investigación por contratos ligados a familiares de César Acuña

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025