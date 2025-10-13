¡Lamentable! El último domingo 12 de octubre, Renzo Figueroa y Jersson Vásquez, futbolistas de CD Moquegua, denunciaron amenazas en plena semifinal de ida de la Liga 2 por el ascenso a la Liga 1 2026. A través de sus redes sociales, los futbolistas compartieron los mensajes extorsivos que recibieron previo al partido contra Unión Comercio, encuentro que terminaron ganando 2-1 en calidad de local.

Tras ello, el CD Moquegua también compartió un comunicado oficial denunciando estos graves hechos y asegurando que "en los últimos días hemos recibido mensajes que buscan alterar la tranquilidad de nuestro plantel y cuerpo técnico".

Jugadores de CD Moquegua denuncian ser víctimas de extorsión

Por medio de una storie en Instagram, Jersson Vásquez, lateral izquierdo del club moqueguano y exjugador de Universitario, compartió el mensaje que le mandaron por WhatsApp en el que se lee que le piden que se deje ganar por el rival o que se lesione. El malhechor amenazó al futbolista con con "darle donde más le duele si no cumple su petición.

"Mira, Gerson, acá quien te habla, así como a otros compañeros tuyos se les está entrando en diálogo, y la nota es sencilla: déjate ganar, hazte expulsar, lesiónate, ya ve tú, pero hoy no ganas. Hoy mis intereses son primero y yo no invierto mi plata por las huev***, así que ya sabes. Piensa en ti, en tu familia, que si pierdo mi plata, no me va a importar perder un poco más para darte donde más te duele", se lee.

Mensaje extorsivo contra Jersson Vásquez. Foto: captura de Jhoferiva86/Instagram

Por otro lado, el portero Renzo Figueroa también compartió un mensaje similar al de su compañero en el que le exigen que se haga expulsar o se lesione, pues la integridad de sus familiares corren peligro.

"Mira comparito, acá las cosas son sencillas y prácticas, la integridad de tu familia y tuya depende que me asegures mi plata en este partido, comparito. Así que te haces expulsar, te lesionas, tú ya vez lo que haces pero yo quiero que mi guita corra, así que lo dejo en tus manos. Si eres razonable sabrás que no jugamos que el diálogo. Es el primer paso", escribió el delincuente.

Mensaje extorsivo contra Renzo Figueroa. Foto: captura de Renzo Figueroa/Instagram

CD Moquegua denuncia amenazas

El conjunto moqueguano aseguró que vienen recibiendo mensajes que buscan "alterar la tranquilidad" de todo el club y rechazaron categóricamente este tipo de acciones delictivas que afectan su integridad y el sueño de llegar a la máxima categoría del fútbol peruano.