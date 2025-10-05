Partidos de hoy en Liga 2 2025: cuartos de final de la segunda división del fútbol peruano

Los ganadores de estos cuartos de final jugará las semifinales por el ascenso. Foto: Liga 2

Los playoffs por cuartos de final de la Liga 2 2025 se juegan HOY, domingo 5 de octubre, en dos llaves a partido único para conocer a los equipos que seguirán en carrera por el ascenso a la Liga 1 2026. De los cuatro clubes que disputan esta instancia, solo la Universidad César Vallejo ya sabe lo que estar en la máxima categoría.

La acción empezará en Moquegua con el cruce entre CD Moquegua y ADA Jaén, encuentro que será transmitido por el canal 9 de la señal abierta. Más tarde, el equipo poeta visitará Iquitos para un durísimo encuentro frente a Comerciantes FC.

Liga 2 2025: partidos de hoy por cuartos de final

Esta es la programación de los partidos de hoy por cuartos de final de la segunda división. Los ganadores de cada llave avanzarán a la ronda de semifinales.

CD Moquegua vs ADA Jaén

Hora: 1.00 p. m.

Canal: ATV

Estadio: 25 de Noviembre.

Comerciantes FC vs César Vallejo

Hora: 3.15 p. m.

Canal: FPF, Depormatch (YouTube)

Estadio: Max Augustín.

Así se jugarán los cuartos de final del torneo. Foto: Liga 2

¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga 2?

A diferencia de los cuartos de final, las 'semis' de esta Liga 2 2025 se disputarán a partidos de ida y vuelta del 11 al 19 de octubre. FC Cajamarca y Unión Comercio clasificaron directamente por ser líderes de sus grupos y esperan a sus rivales.

FC Cajamarca vs Comerciantes FC o César Vallejo

Unión Comercio vs CD Moquegua o ADA Jaén.

¿Cuántos clubes ascienden en la Liga 2 2025?

Esta edición del campeonato de segunda división del fútbol peruano otorgará dos cupos a la Liga 1 2026. El campeón de la Liga 2 2025 será uno de los ascendidos, mientras que el segundo saldrá de un repechaje entre el perdedor de la final y los que hayan quedado en semifinales.