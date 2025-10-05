HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre
Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      Transportistas anuncian nuevo paro este lunes 6 de octubre      
Fútbol Peruano

Partidos de hoy en Liga 2 2025: cuartos de final de la segunda división del fútbol peruano

Este domingo se juegan los playoffs de la Liga 2 por el pase a las semifinales del torneo. Comerciantes FC vs César Vallejo será la llave más atractiva.

Los ganadores de estos cuartos de final jugará las semifinales por el ascenso. Foto: Liga 2
Los ganadores de estos cuartos de final jugará las semifinales por el ascenso. Foto: Liga 2

Los playoffs por cuartos de final de la Liga 2 2025 se juegan HOY, domingo 5 de octubre, en dos llaves a partido único para conocer a los equipos que seguirán en carrera por el ascenso a la Liga 1 2026. De los cuatro clubes que disputan esta instancia, solo la Universidad César Vallejo ya sabe lo que estar en la máxima categoría.

La acción empezará en Moquegua con el cruce entre CD Moquegua y ADA Jaén, encuentro que será transmitido por el canal 9 de la señal abierta. Más tarde, el equipo poeta visitará Iquitos para un durísimo encuentro frente a Comerciantes FC.

PUEDES VER: Jean Ferrari tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado: 'Todo nuestro apoyo'

lr.pe

Liga 2 2025: partidos de hoy por cuartos de final

Esta es la programación de los partidos de hoy por cuartos de final de la segunda división. Los ganadores de cada llave avanzarán a la ronda de semifinales.

  • CD Moquegua vs ADA Jaén
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: ATV
  • Estadio: 25 de Noviembre.
  • Comerciantes FC vs César Vallejo
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: FPF, Depormatch (YouTube)
  • Estadio: Max Augustín.
Así se jugarán los cuartos de final del torneo. Foto: Liga 2

Así se jugarán los cuartos de final del torneo. Foto: Liga 2

¿Cómo se jugarán las semifinales de la Liga 2?

A diferencia de los cuartos de final, las 'semis' de esta Liga 2 2025 se disputarán a partidos de ida y vuelta del 11 al 19 de octubre. FC Cajamarca y Unión Comercio clasificaron directamente por ser líderes de sus grupos y esperan a sus rivales.

  • FC Cajamarca vs Comerciantes FC o César Vallejo
  • Unión Comercio vs CD Moquegua o ADA Jaén.

¿Cuántos clubes ascienden en la Liga 2 2025?

Esta edición del campeonato de segunda división del fútbol peruano otorgará dos cupos a la Liga 1 2026. El campeón de la Liga 2 2025 será uno de los ascendidos, mientras que el segundo saldrá de un repechaje entre el perdedor de la final y los que hayan quedado en semifinales.

Notas relacionadas
Josepmir Ballón sufrió su segundo descenso consecutivo: Coopsol bajó a la Liga 3 tras 21 años seguidos en segunda división

Josepmir Ballón sufrió su segundo descenso consecutivo: Coopsol bajó a la Liga 3 tras 21 años seguidos en segunda división

LEER MÁS
'Cachete' Zúñiga acusó al árbitro Kevin Ortega de insultarlo en abrupto partido de Liga 2: "Me le fui encima"

'Cachete' Zúñiga acusó al árbitro Kevin Ortega de insultarlo en abrupto partido de Liga 2: "Me le fui encima"

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: “Sigo sin entender”

Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: “Sigo sin entender”

LEER MÁS
Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

LEER MÁS
Así Universitario sea campeón directo, igual habrá playoffs: ¿por qué se jugará sí o sí esta fase en la Liga 1 2025?

Así Universitario sea campeón directo, igual habrá playoffs: ¿por qué se jugará sí o sí esta fase en la Liga 1 2025?

LEER MÁS
¿Indirecta a Universitario? Alianza Lima deja mensaje sobre camiseta en honor al Señor de los Milagros: "La única morada del pueblo"

¿Indirecta a Universitario? Alianza Lima deja mensaje sobre camiseta en honor al Señor de los Milagros: "La única morada del pueblo"

LEER MÁS
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO hoy y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO hoy y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Fútbol Peruano

Pedro Díaz reconoció que aún no ha hablado con Manuel Barreto, pero confía en su capacidad como DT: "Tengo buenas referencias de él"

Raúl Ruidíaz sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura: "No tengo cabeza para pensar en otras cosas"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025