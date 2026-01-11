HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Al Nassr - Al Hilal EN VIVO HOY: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido de Cristiano Ronaldo por la Saudi Pro League?

Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Al Nassr visita al líder de la liga de Arabia con el único objetivo de ganar y quedarse cerca de la cima.

Al Hilal se enfrenta a Al Nassr desde las 12.30 p. m. Foto: composición LR/X
Al Hilal se enfrenta a Al Nassr desde las 12.30 p. m. Foto: composición LR/X

Al Hilal vs Al Nassr se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este lunes 12 de enero por la fecha 14 de la Saudi Pro League 2025-2026. El equipo de Cristiano Ronaldo choca ante el líder del torneo en el Kingdom Arena, a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Fox Deportes solo para territorio mexicano. Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Aún falta bastante para el final del torneo, pero esta clase de partidos pueden definir al próximo campeón. Por ello, 'CR7' arrancará como titular en busca de un triunfo que le permita acercarse a un punto de los líderes.

PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la liga de España, Serie Río de La Plata y FA Cup este 12 de enero del 2026?

lr.pe

Al Nassr vs Al Hilal: ficha del partido

PartidoAl Nassr vs Al Hilal
¿Cuándo?Lunes 12 de enero del 2026
¿A qué hora?12.30 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?Fox Deportes
¿Dónde?Kingdom Stadium

¿A qué hora juega Al Nassr vs Al Hilal?

En suelo peruano, el partido entre Al Nassr vs Al Hilal por la fecha 14 de la Saudi Pro League iniciará a las 12.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 11.30 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 12.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 1.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.30 p. m.

¿En qué canal ver Al Nassr vs Al Hilal?

La transmisión del encuentro entre Al Nassr vs Al Hilal estará a cargo para Fox Sports en México. En el Perú, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes.

Posibles alineaciones Al Nassr vs Al Hilal

  • Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghannam, Abdullah Al-Amri, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Marcelo Brozović,; Abdulmalik Al-Jaber, Saad Haqawi, João Félix, Abdulrahman Ghareeb; Cristiano Ronaldo.
  • Al Hilal: Mohammed Al-Rubaie; Hamad Al-Yami, Hassan Tambakti, S. Akcicek, Nasser Al-Dawsari; Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves, Mohamed Kanno; Malcom, Darwin Núñez, Salem Al-Dawsari.

Pronósticos Al Nassr vs Al Hilal

Al Hilal es el principal favorito de las casas de apuestas para llevarse el partido. A continuación, conoce las mejores cuotas.

  • Betano: gana Al Hilal (2.15), empate (3.80), gana Al Nassr (3.10)
  • Bet365: gana Al Hilal (2.05), empate (3.90), gana Al Nassr (2.70)
  • 1XBet: gana Al Hilal (2.11), empate (3.65), gana Al Nassr (2.84)
  • Coolbet: gana Al Hilal (2.20), empate (4.00), gana Al Nassr (2.90)
