HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí encapuchado se reúne con amigo de Boluarte | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Renato Tapia le refuta a Pedro García tras asumir que tiene amistad con Agustín Lozano: “¿Te consta?”

Pedro García asumió que, por llamar al presidente de la FPF por su nombre, Tapia tenía cierto grado de amistad con él. Sin embargo, el jugador aclaró que el hecho de dirigirse a alguien por su nombre no implica que exista cercanía.

Renato Tapia aclaró que no tiene amistad con Agustín Lozano tras comentario de Pedro García. Foto: composición LR/Doble Punta
Renato Tapia aclaró que no tiene amistad con Agustín Lozano tras comentario de Pedro García. Foto: composición LR/Doble Punta

Renato Tapia pasó un momento incómodo con Pedro García. En una reciente entrevista en el programa 'Doble Punta', se conversó con el volante del Al-Wasl sobre diversos temas relacionados al fútbol, tanto del torneo local como del desarrollo de su carrera en Arabia. No obstante, durante la charla, Pedro García realizó un comentario que Tapia no dudó en refutar.

En la conversación se abordaba el tema de la Liga 1, cuando García señaló que el jugador de 30 años tendría cierto grado de amistad con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) solo porque lo llamaba por su nombre. Ante ello, Tapia aclaró que no era así y que el hecho de dirigirse a alguien por su nombre no significa que exista cercanía.

PUEDES VER: Renato Tapia lanza fuerte crítica a la FPF y niega haber pedido DT para la selección peruana: "No voy a soportar que se manipule mi nombre"

lr.pe

Renato Tapia refuta a Pedro García tras asumir que tiene amistad con Agustín Lozano

Durante la conversación hubo un breve intercambió de palabras, pues el periodista pensó que había un cercanía entre Tapia y Lozano. Esto causo que el jugador no dudara en responderle.

"¿Por qué no llamas a tu amigo Agustín Lozano? ¿Te consta que es mi amigo?. No, pero como lo llamaste Agustín sentí que había una familiaridad. No, Agustín es su nombre. No creo que por llamarte por tu nombre te ofenda o me acerque a ti. Me dio la percepción de que tenías una familiaridad con el presidente de la FPF".

Notas relacionadas
Renato Tapia anuncia la llegada de su primer hijo con Lesly Wiinkels, su pareja extranjera, a un año de iniciar el romance

Renato Tapia anuncia la llegada de su primer hijo con Lesly Wiinkels, su pareja extranjera, a un año de iniciar el romance

LEER MÁS
Mr. Peet defiende permanencia de Tapia, Gallese y Polo en la selección peruana tras perder con Chile: "No vamos a jugar un torneo sub-23"

Mr. Peet defiende permanencia de Tapia, Gallese y Polo en la selección peruana tras perder con Chile: "No vamos a jugar un torneo sub-23"

LEER MÁS
Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémico tuit: "Es un tema de diálogo"

Jean Ferrari señala si 'borrará' a Renato Tapia de la selección peruana por polémico tuit: "Es un tema de diálogo"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Renato Tapia lanza fuerte crítica a la FPF y niega haber pedido DT para la selección peruana: "No voy a soportar que se manipule mi nombre"

Renato Tapia lanza fuerte crítica a la FPF y niega haber pedido DT para la selección peruana: "No voy a soportar que se manipule mi nombre"

LEER MÁS
Edison Flores explicó por qué asistió al partido de Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley: "Coincidencias de la vida"

Edison Flores explicó por qué asistió al partido de Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley: "Coincidencias de la vida"

LEER MÁS
Felipe Chávez recibe los elogios de Bayern Múnich tras su debut en la Bundesliga: “Orgullo peruano”

Felipe Chávez recibe los elogios de Bayern Múnich tras su debut en la Bundesliga: “Orgullo peruano”

LEER MÁS
¿A qué hora juega Al Nassr - Al Hilal EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo la Saudi Pro League?

¿A qué hora juega Al Nassr - Al Hilal EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo la Saudi Pro League?

LEER MÁS
Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"

Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"

LEER MÁS
Fixture confirmado de la Liga 1 2026: así jugarán Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 1

Fixture confirmado de la Liga 1 2026: así jugarán Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 1

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exactor de ‘High School Musical’ y ‘Hannah Montana’ es arrestado por presunto delito relacionado con material ilegal de menores

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Deportes

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Barcelona bicampeón de la Supercopa de España: con doblete de Raphinha, venció al Real Madrid en la final

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025