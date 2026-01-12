Renato Tapia pasó un momento incómodo con Pedro García. En una reciente entrevista en el programa 'Doble Punta', se conversó con el volante del Al-Wasl sobre diversos temas relacionados al fútbol, tanto del torneo local como del desarrollo de su carrera en Arabia. No obstante, durante la charla, Pedro García realizó un comentario que Tapia no dudó en refutar.

En la conversación se abordaba el tema de la Liga 1, cuando García señaló que el jugador de 30 años tendría cierto grado de amistad con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) solo porque lo llamaba por su nombre. Ante ello, Tapia aclaró que no era así y que el hecho de dirigirse a alguien por su nombre no significa que exista cercanía.

Renato Tapia refuta a Pedro García tras asumir que tiene amistad con Agustín Lozano

Durante la conversación hubo un breve intercambió de palabras, pues el periodista pensó que había un cercanía entre Tapia y Lozano. Esto causo que el jugador no dudara en responderle.

"¿Por qué no llamas a tu amigo Agustín Lozano? ¿Te consta que es mi amigo?. No, pero como lo llamaste Agustín sentí que había una familiaridad. No, Agustín es su nombre. No creo que por llamarte por tu nombre te ofenda o me acerque a ti. Me dio la percepción de que tenías una familiaridad con el presidente de la FPF".