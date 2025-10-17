HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Canal confirmado de las semifinales de la Liga 2 con César Vallejo, Unión Comercio, CD Moquegua y FC Cajamarca

Los partidos de vuelta por las 'semis' de la Liga 2 2025 se juegan este fin de semana. Las 2 llaves están abiertas tras los resultados obtenidos en los juegos de ida.

Unión Comercio vs CD Moquegua y FC Cajamarca vs César Vallejo son las llaves de estas semifinales. Foto: composición de LR/Liga 2
Unión Comercio vs CD Moquegua y FC Cajamarca vs César Vallejo son las llaves de estas semifinales. Foto: composición de LR/Liga 2

La lucha por el ascenso está al rojo vivo. Este fin de semana se disputarán los partidos de vuelta por las semifinales de la Liga 2 2025, en los cuales César Vallejo, Unión Comercio, CD Moquegua y FC Cajarmarca buscarán su pase a la gran definición por el título. El objetivo es proclamarse campeón para así quedarse con el primer cupo a la Liga 1 2026.

Poetas y selváticos sueñan con su regreso a la máxima categoría luego de haber descendido en la temporada anterior. Moqueguanos y cajamarquinos, por su parte, buscan seguir haciendo historia pese a tener menos de cinco años de existencia cada uno.

PUEDES VER: Si la Liga 1 terminara hoy: ¿qué club sería el campeón, cuáles irían a torneos internacionales y quiénes descenderían?

lr.pe

¿Dónde ver los partidos de semifinales de la Liga 2?

La transmisión de estas semifinales de la Liga 2 2025 estará a cargo de ATV, que se puede sintonizar en el canal 9 de la señal abierta. También podrás seguir el encuentro desde la cuenta oficial en YouTube ATV Deportes.

Otras opciones para ver los partidos por internet en la misma plataforma son los canales oficiales de la Federación Peruana de Fútbol y Depormatch, los cuales tienen los derechos del certamen.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Liga 2?

Ambas llaves de semifinales están programadas para disputarse este domingo 19 de octubre. El primer partido será la vuelta de FC Cajamarca vs César Vallejo, que se jugará desde la 1.00 p. m. en el estadio Cristo el Señor, ubicado a las afueras de Cajamarca.

El segundo cotejo del día será el Unión Comercio vs CD Moquegua, que empezará a las 3.15 p. m., en el estadio Carlos Vidaurre García, recinto situado en la ciudad de Tarapoto.

PUEDES VER: Extorsiones llegan a la Liga 1 y Liga 2: más de 15 jugadores están siendo amenazados, revela directivo de la FPF

lr.pe

Semifinales de la Liga 2 2025: resultados de los partidos de ida

Así quedaron los juegos de ida de las semifinales. Si al final de los cruces de vuelta hay empate en el marcador global, se definirá a los ganadores a través de una tanda de penales.

  • CD Moquegua 2-1 Unión Comercio
  • César Vallejo 0-0 FC Cajamarca.
Notas relacionadas
Jersson Vásquez, jugador de CD Moquegua, denuncia extorsión en plena lucha por ascenso a la Liga 1: "Te daré donde más te duele"

Jersson Vásquez, jugador de CD Moquegua, denuncia extorsión en plena lucha por ascenso a la Liga 1: "Te daré donde más te duele"

LEER MÁS
Extorsiones llegan a la Liga 1 y Liga 2: más de 15 jugadores están siendo amenazados, revela directivo de la FPF

Extorsiones llegan a la Liga 1 y Liga 2: más de 15 jugadores están siendo amenazados, revela directivo de la FPF

LEER MÁS
César Vallejo y FC Cajamarca empataron 0-0 en un partidazo realizado en el Estadio César Acuña Peralta

César Vallejo y FC Cajamarca empataron 0-0 en un partidazo realizado en el Estadio César Acuña Peralta

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

LEER MÁS
Mr. Peet se rinde ante Matías Succar tras partido de Alianza Lima contra Sport Boys: “Es un robot”

Mr. Peet se rinde ante Matías Succar tras partido de Alianza Lima contra Sport Boys: “Es un robot”

LEER MÁS
Eddie Fleischman explica por qué Paolo Guerrero y Hernán Barcos deberían irse de Alianza Lima: “Falta un '9' a nivel internacional”

Eddie Fleischman explica por qué Paolo Guerrero y Hernán Barcos deberían irse de Alianza Lima: “Falta un '9' a nivel internacional”

LEER MÁS
Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: "Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar"

Eryc Castillo rompió su silencio sobre presunta agresión a su esposa: "Afecta mi imagen personal y mi entorno familiar"

LEER MÁS
Si la Liga 1 terminara hoy: ¿qué club sería el campeón, cuáles clasificarían a torneos internacionales y quiénes descenderían?

Si la Liga 1 terminara hoy: ¿qué club sería el campeón, cuáles clasificarían a torneos internacionales y quiénes descenderían?

LEER MÁS
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi encabezan el top '10' jugadores mejor pagados del mundo, según Forbes

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi encabezan el top '10' jugadores mejor pagados del mundo, según Forbes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar cae a S/3,3810 pese a crisis política: ya son cuatro sesiones consecutivas en que el sol se fortalece

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Estudio revela que la mayoría de estudiantes en Perú teme de ser acusado de plagiar o hacer trampa por usar la IA: "Hay un temor muy grande de ser juzgados"

Deportes

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi encabezan el top '10' jugadores mejor pagados del mundo, según Forbes

Si la Liga 1 terminara hoy: ¿qué club sería el campeón, cuáles clasificarían a torneos internacionales y quiénes descenderían?

Eddie Fleischman explica por qué Paolo Guerrero y Hernán Barcos deberían irse de Alianza Lima: “Falta un '9' a nivel internacional”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Primer ministro sigue criminalizando marchas de la Generación Z y los acusa de querer "controlar las próximas elecciones"

Cardenal Carlos Castillo condena muerte de Eduardo Ruiz: "El Perú no tendrá futuro sin los jóvenes"

Estado de emergencia en Lima permitirá mayores abusos y detenciones en protestas: "Medida es ineficiente ante la inseguridad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025