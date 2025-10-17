Canal confirmado de las semifinales de la Liga 2 con César Vallejo, Unión Comercio, CD Moquegua y FC Cajamarca
Los partidos de vuelta por las 'semis' de la Liga 2 2025 se juegan este fin de semana. Las 2 llaves están abiertas tras los resultados obtenidos en los juegos de ida.
La lucha por el ascenso está al rojo vivo. Este fin de semana se disputarán los partidos de vuelta por las semifinales de la Liga 2 2025, en los cuales César Vallejo, Unión Comercio, CD Moquegua y FC Cajarmarca buscarán su pase a la gran definición por el título. El objetivo es proclamarse campeón para así quedarse con el primer cupo a la Liga 1 2026.
Poetas y selváticos sueñan con su regreso a la máxima categoría luego de haber descendido en la temporada anterior. Moqueguanos y cajamarquinos, por su parte, buscan seguir haciendo historia pese a tener menos de cinco años de existencia cada uno.
¿Dónde ver los partidos de semifinales de la Liga 2?
La transmisión de estas semifinales de la Liga 2 2025 estará a cargo de ATV, que se puede sintonizar en el canal 9 de la señal abierta. También podrás seguir el encuentro desde la cuenta oficial en YouTube ATV Deportes.
Otras opciones para ver los partidos por internet en la misma plataforma son los canales oficiales de la Federación Peruana de Fútbol y Depormatch, los cuales tienen los derechos del certamen.
¿Cuándo se juegan las semifinales de la Liga 2?
Ambas llaves de semifinales están programadas para disputarse este domingo 19 de octubre. El primer partido será la vuelta de FC Cajamarca vs César Vallejo, que se jugará desde la 1.00 p. m. en el estadio Cristo el Señor, ubicado a las afueras de Cajamarca.
El segundo cotejo del día será el Unión Comercio vs CD Moquegua, que empezará a las 3.15 p. m., en el estadio Carlos Vidaurre García, recinto situado en la ciudad de Tarapoto.
Semifinales de la Liga 2 2025: resultados de los partidos de ida
Así quedaron los juegos de ida de las semifinales. Si al final de los cruces de vuelta hay empate en el marcador global, se definirá a los ganadores a través de una tanda de penales.
- CD Moquegua 2-1 Unión Comercio
- César Vallejo 0-0 FC Cajamarca.