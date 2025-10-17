Más de un problema ha tenido el técnico de FC Barcelona, Hansi Flick, para armar el equipo que hoy enfrentará al Girona en el estadio Olímpico de Montjuic por la jornada 9 de LaLiga española (9:15 a.m.). El estratega alemán no puede contar por lesión con Robert Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Raphinha ni Ferran Torres. Incluso Lamine Yamal estuvo en esa larga lista, pero se recuperó a tiempo y esperará su oportunidad entre los suplentes.

Ante la presencia de Yamal, Flick fue consultado sobre su recuperación y le recordaron de una supuesta lesión, por lo cual no participó de los partidos de España en la última fecha FIFA.

“Me gustaría saber de dónde saca el rumor. No es así. En este club, con Deco y con el resto de profesionales tengo una relación de verdad. Creo en mi trabajo. Tengo la confianza de ellos y no nos lo pedirían. Es un rumor basura. Quien lo ha dicho ha mentido”, comenzó diciendo el alemán, descartando también las críticas hacia Lewandowski, por jugar, supuestamente, lesionado contra Polonia.

“Él siempre es muy responsable de su salud y de su cuerpo... No hay nadie, salvo Cristiano Ronaldo, que se cuide como lo hace él. Hay que gestionarlo. No es un problema”, remarcó.

El equipo que utilizará ante el Girona será con: Wojciech Szczęsny en el arco; en defensa se ubicarán Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí y Alejandro Balde. En la volante Marc Casadó junto a Frenkie de Jong y Pedri, para dejar en el ataque a Pedro Fernández, Roony Bardghji y como único punta a Marcus Rashford. El Barcelona se ubica en la segunda casilla con 19 puntos, por debajo del líder Real Madrid (21), que recién tendrá acción el domingo contra el Getafe y de ahí se preparará para su duelo de Champions League la Juventus (22/10).