Canal TV del Barcelona versus Girona por la fecha 9 de LaLiga de España

Luego de la pausa por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Barcelona prepara su regreso a los campos de juego y buscará recuperar terreno en LaLiga de España. El equipo de Lamine Yamal y compañía recibirá al Girona este sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuic. Estos son los canales de TV para ver el partido del conjunto blaugrana.

Los dirigidos por Hansi Flick vienen de sufrir una dura goleada 4-1 ante Sevilla y perdieron la punta del certamen local. Una victoria en la novena jornada de la competición les permitiría presionar al líder Real Madrid.

Canal de TV del Barcelona versus Girona

El canal de TV para ver el Barcelona versus Girona será ESPN 2 en toda Sudamérica. Por otra parte, en España se podrá sintonizar vía Movistar+.

Argentina: ESPN, Disney Plus

Colombia: ESPN, Disney Plus

Venezuela: ESPN, Disney Plus

Ecuador: ESPN, Disney Plus

Perú: ESPN, Disney Plus

Paraguay: ESPN, Disney Plus

Bolivia: ESPN, Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+

Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV

España: Movistar+, LaLiga TV, DAZN

Dónde ver ONLINE Barcelona - Girona

La plataforma Disney Plus será la encargada de transmitir el partido Barcelona contra Girona por internet. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿A qué hora juega Barcelona ante Girona?

En suelo peruano, el cotejo entre Barcelona versus Girona por la novena jornada de LaLiga de España 2025-26 se jugará desde las 12.30 p. m.

México: 8.15 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 9.15 a. m.

Bolivia y Venezuela: 10.15 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 11.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

Próximos partidos de Barcelona y Mallorca

Luego de enfrentarse a Girona, los culés se verán las caras contra Olympiacos (Champions League) y afrontarán el clásico ante Real Madrid. Por su parte, los 'Blanquivermells' se enfrentarán a Real Oviedo y Constancia (Copa del Rey).