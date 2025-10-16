Canal TV del Barcelona versus Girona por la fecha 9 de LaLiga de España
El equipo blaugrana necesita un triunfo para meterle presión al líder Real Madrid. Revisa los canales para ver la transmisión del Barcelona vs Girona.
- El FC Barcelona pierde a Robert Lewandowski y no llegará al superclásico contra el Real Madrid
- Amistoso de Barcelona en Perú ya no sería contra Universitario ni Alianza Lima sino con la selección
Luego de la pausa por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Barcelona prepara su regreso a los campos de juego y buscará recuperar terreno en LaLiga de España. El equipo de Lamine Yamal y compañía recibirá al Girona este sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuic. Estos son los canales de TV para ver el partido del conjunto blaugrana.
Los dirigidos por Hansi Flick vienen de sufrir una dura goleada 4-1 ante Sevilla y perdieron la punta del certamen local. Una victoria en la novena jornada de la competición les permitiría presionar al líder Real Madrid.
PUEDES VER: Cristiano Ronaldo impone nuevo récord goleador, pero Portugal se queda a minutos de clasificar al Mundial
Canal de TV del Barcelona versus Girona
El canal de TV para ver el Barcelona versus Girona será ESPN 2 en toda Sudamérica. Por otra parte, en España se podrá sintonizar vía Movistar+.
- Argentina: ESPN, Disney Plus
- Colombia: ESPN, Disney Plus
- Venezuela: ESPN, Disney Plus
- Ecuador: ESPN, Disney Plus
- Perú: ESPN, Disney Plus
- Paraguay: ESPN, Disney Plus
- Bolivia: ESPN, Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+
- Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV
- España: Movistar+, LaLiga TV, DAZN
Dónde ver ONLINE Barcelona - Girona
La plataforma Disney Plus será la encargada de transmitir el partido Barcelona contra Girona por internet. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
PUEDES VER: Cabo Verde hace historia al clasificar a su primer Mundial: la increíble hazaña del humilde archipiélago africano
¿A qué hora juega Barcelona ante Girona?
En suelo peruano, el cotejo entre Barcelona versus Girona por la novena jornada de LaLiga de España 2025-26 se jugará desde las 12.30 p. m.
- México: 8.15 a. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 9.15 a. m.
- Bolivia y Venezuela: 10.15 a. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 11.15 a. m.
- España: 4.15 p. m.
Próximos partidos de Barcelona y Mallorca
Luego de enfrentarse a Girona, los culés se verán las caras contra Olympiacos (Champions League) y afrontarán el clásico ante Real Madrid. Por su parte, los 'Blanquivermells' se enfrentarán a Real Oviedo y Constancia (Copa del Rey).