Alianza Lima no pudo recuperarse de la eliminación por Copa Sudamericana ante U de Chile, ya que luego de esa derrota despareció el bueno nivel que venían demostrando en torneos internacionales. El conjunto de Néstor Gorosito terminó sin ideas y en cayó en desesperación al ver que se quedaba sin nada. El excampeón del fútbol peruano dejó puntos claves en el camino y hoy se encuentra contra las cuerdas en la recta final del Torneo Clausura.

Por este motivo, el exfutbolista Óscar Vílchez no pudo ocultar su incomodidad al ser consultado por la temporada de Alianza Lima a pesar del interesante progreso a nivel internacional. El referente aliancista habló fuerte sobre Néstor Gorosito e hizo un rotundo balance.

¿Qué dijo Óscar Vílchez sobre el rendimiento de Alianza Lima en el Torneo Clausura?

"Es una pésima campaña de Alianza Lima, es lamentable estar a 12 puntos de la 'U' y todavía no se ha terminado el torneo. La verdad como hincha tenía mucha confianza, pero desde un principio no vi un sistema táctico (defensivo u ofensivo), vi más individualidades que otra cosa. Parecía que en la primera parte del año todo estaba encaminado para luchar por el campeonato y ahora estamos muy lejos. Es inexplicable y lamentable la situación", reveló el recordado volante aliancista en el programa 'Denganche'.

Asimismo, habló la participación blanquiazul en la Copa Sudamericana 2025. "Eso no puede servir como excusa. Hubiera servido de excusa si Alianza Lima salía campeón en Copa Sudamericana. No me satisface quedarte a mitad de camino en la Sudamericana ni quedar tan lejos de una posibilidad por el título nacional. Particularmente, nunca vi algo nuevo y el equipo aprovechó la velocidad de los extremos", sentenció el exfutbolista.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Sport Boys?

En suelo peruano, el compromiso entre Alianza Lima ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 se juega hoy en Matute, solamente con hinchada local, desde las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.