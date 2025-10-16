HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Deportes

Óscar Vílchez decepcionado de Alianza Lima en el Torneo Clausura: "Es lamentable estar a 12 puntos de Universitario"

El exfutbolista criticó abiertamente el rendimiento de Alianza Lima e incluso consideró que fue una pésima campaña, en Liga 1, en comparación con Universitario de Deportes.

Óscar Vílchez arremetió contra Alianza Lima por su pésima campaña. Foto: LR/ Denganche
Óscar Vílchez arremetió contra Alianza Lima por su pésima campaña. Foto: LR/ Denganche

Alianza Lima no pudo recuperarse de la eliminación por Copa Sudamericana ante U de Chile, ya que luego de esa derrota despareció el bueno nivel que venían demostrando en torneos internacionales. El conjunto de Néstor Gorosito terminó sin ideas y en cayó en desesperación al ver que se quedaba sin nada. El excampeón del fútbol peruano dejó puntos claves en el camino y hoy se encuentra contra las cuerdas en la recta final del Torneo Clausura.

Por este motivo, el exfutbolista Óscar Vílchez no pudo ocultar su incomodidad al ser consultado por la temporada de Alianza Lima a pesar del interesante progreso a nivel internacional. El referente aliancista habló fuerte sobre Néstor Gorosito e hizo un rotundo balance.

PUEDES VER: Reimond Manco y su firme postura sobre Gustavo Álvarez al vincularlo como nuevo DT de Perú: "No es lo que necesita la selección"

lr.pe

¿Qué dijo Óscar Vílchez sobre el rendimiento de Alianza Lima en el Torneo Clausura?

"Es una pésima campaña de Alianza Lima, es lamentable estar a 12 puntos de la 'U' y todavía no se ha terminado el torneo. La verdad como hincha tenía mucha confianza, pero desde un principio no vi un sistema táctico (defensivo u ofensivo), vi más individualidades que otra cosa. Parecía que en la primera parte del año todo estaba encaminado para luchar por el campeonato y ahora estamos muy lejos. Es inexplicable y lamentable la situación", reveló el recordado volante aliancista en el programa 'Denganche'.

Asimismo, habló la participación blanquiazul en la Copa Sudamericana 2025. "Eso no puede servir como excusa. Hubiera servido de excusa si Alianza Lima salía campeón en Copa Sudamericana. No me satisface quedarte a mitad de camino en la Sudamericana ni quedar tan lejos de una posibilidad por el título nacional. Particularmente, nunca vi algo nuevo y el equipo aprovechó la velocidad de los extremos", sentenció el exfutbolista.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima ante Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Sport Boys?

En suelo peruano, el compromiso entre Alianza Lima ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 se juega hoy en Matute, solamente con hinchada local, desde las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 7:00 p.m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.
  • Chile y Venezuela: 9:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 10:00 p.m.
  • España: 3:00 a.m. (día siguiente)
Notas relacionadas
Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO HOY: hora y canal del partido en Matute por el Torneo Clausura

Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO HOY: hora y canal del partido en Matute por el Torneo Clausura

LEER MÁS
Alineaciones Alianza Lima ante Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Alineaciones Alianza Lima ante Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima a inicios del 2024: "No tenía mucho estado de forma"

Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima a inicios del 2024: "No tenía mucho estado de forma"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

LEER MÁS
Mr. Peet condena fallecimiento de manifestante en protesta: “Es lamentable que mueran por pedir no más muertes”

Mr. Peet condena fallecimiento de manifestante en protesta: “Es lamentable que mueran por pedir no más muertes”

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO HOY: hora y canal del partido en Matute por el Torneo Clausura

Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO HOY: hora y canal del partido en Matute por el Torneo Clausura

LEER MÁS
Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima a inicios del 2024: "No tenía mucho estado de forma"

Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima a inicios del 2024: "No tenía mucho estado de forma"

LEER MÁS
Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle como socio pese a deuda que le tiene el club: "Váyanse al car***, malagradecidos"

Rainer Torres explotó contra Universitario por cobrarle como socio pese a deuda que le tiene el club: "Váyanse al car***, malagradecidos"

LEER MÁS
Administrador de Universitario lanza dura crítica a estadio de Sporting Cristal tras reprogramación: "La mitad está sobre el agua"

Administrador de Universitario lanza dura crítica a estadio de Sporting Cristal tras reprogramación: "La mitad está sobre el agua"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

Reimond Manco y su firme postura sobre Gustavo Álvarez al vincularlo como nuevo DT de Perú: "No es lo que necesita la selección"

Deportes

Reimond Manco y su firme postura sobre Gustavo Álvarez al vincularlo como nuevo DT de Perú: "No es lo que necesita la selección"

Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO HOY: hora y canal del partido en Matute por el Torneo Clausura

Mr. Peet condena fallecimiento de manifestante en protesta: “Es lamentable que mueran por pedir no más muertes”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025