Representante de César Inga habla sobre los rumores que ponen al jugador fuera de Universitario de Deportes. En una reciente entrevista con 'L1 Max', se entrevistó a Narciso Algamis, quien fue consultado sobre esta posibilidad de que deje la U. Sin embargo, Algamis reconoció que el lateral izquierdo de la selección peruana está concentrado en el club crema, tras ser vinculado con equipos de Italia y de la liga MLS.

En sus palabras, reconoció que desde su persona se le comunica todo al jugador para que no sea sorprendido por la información que sale. Además, destacó que Inga cuenta con una bonita familia que lo apoya en todo. Sin embargo, en otro momento de la conversación señaló que considera que es momento de que el jugador salga a emigrar a otro país, pero también destacó que no hay apuro para que eso pase.

¿César Inga dejará Universitario?

"Él está únicamente pensando en la U, él sabe todos los movimientos. Y si bien nosotros le contamos todo para que no se sorprenda con ninguna cosa rara que pueda salir. Él está bien, está con una familia bien, su familia es de él, es bárbara, que a pesar de que él está acá lo apoyan un montón, imagínense que ahora vienen para el juego contra ADT, vienen papá, tíos, y todos juntos a Tarma a ver el partido. Está todo bien, como debe de estar", declaró Algamis para 'L1 Max'.

Narciso Algamis sobre si César Inga debería dejar Universitario: "Es momento para salir y crecer"

En otro momento, fue consultado sobre si considera que el lateral debería salir de Universitario; no obstante, reconoció que sí debería hacerlo, pero aseguró que no hay prisa y que, si tiene que salir pronto o el próximo año, se esperará el momento adecuado.

"César en chico de 23 años con una evolución fantástica, un físico privilegiado y la mentalidad en su lugar. Está todo en él, y yo creo que está en el camino correcto. El tiempo decidirá para qué está; cuántos jugadores hemos visto que son fenómenos y no llegaron a nada", fueron las palabras de Almagis.

"Creo que está en un momento para salir y crecer. Acuérdense que los jugadores, cuando se van a equipos medianamente buenos, físicamente crecen, futbolísticamente crecen y trabajan de manera diferente. Le haría bien a la selección peruana que pueda emigrar, pero nadie tiene prisa: si no sale ahora, saldrá el próximo año; en el momento que tenga que salir, saldrá", finalizó.