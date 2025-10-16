El exfutbolista argentino Javier Saviola se refirió recientemente al desempeño de Paolo Guerrero, delantero peruano que a sus 41 años continúa siendo figura en Alianza Lima. Durante una entrevista para el programa 'Fútbol Como Cancha', Saviola elogió la vigencia del atacante, resaltando su compromiso con el cuidado físico y su disciplina profesional.

Según Saviola, mantener un alto nivel a una edad avanzada implica desafíos que van más allá del talento: “En un fútbol donde reina lo físico, lo psicológico, lo nutricional… hablar muy bien de él, de su cuidado, de lo profesional que es".

Javier Saviola elogia el rendimiento de Paolo Guerrero en Alianza Lima

Señaló que Guerrero ha tenido “un cuidado especial” para prolongar su rendimiento competitivo. "Habla muy bien de él, de su cuidado, de lo profesional que es. Estamos en un fútbol en donde reina la parte física, la cuestión psicológica, nutricional. Hablamos de un excelente deportista, profesional que no tengo dudas que no tengo dudas de que ha tenido un cuidado especial porque con esta edad es difícil llegar", declaró.

En la presente temporada, Guerrero ha participado en 31 partidos entre la Liga 1, la Copa Libertadores y la Sudamericana. Once goles y una asistencia son los números que ha cosechado hasta ahora.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Javier Saviola?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Paolo Guerrero tiene un valor en el mercado de 50.000 euros.