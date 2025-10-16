HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia
Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     Abogado de joven asesinado en marcha denuncia que PNP quiso manipular la necropsia     
Deportes

Javier Saviola, exestrella de Barcelona, dio firme calificativo sobre Paolo Guerrero: "Excelente deportista"

El exdelantero argentino habló sobre el futbolista de Alianza Lima y elogió su buen estado físico para seguir compitiendo en buen nivel pese a su edad.

Javier Saviola exaltó rendimiento de Paolo Guerrero en Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de RPP Noticias
Javier Saviola exaltó rendimiento de Paolo Guerrero en Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de RPP Noticias

El exfutbolista argentino Javier Saviola se refirió recientemente al desempeño de Paolo Guerrero, delantero peruano que a sus 41 años continúa siendo figura en Alianza Lima. Durante una entrevista para el programa 'Fútbol Como Cancha', Saviola elogió la vigencia del atacante, resaltando su compromiso con el cuidado físico y su disciplina profesional.

Según Saviola, mantener un alto nivel a una edad avanzada implica desafíos que van más allá del talento: “En un fútbol donde reina lo físico, lo psicológico, lo nutricional… hablar muy bien de él, de su cuidado, de lo profesional que es".

PUEDES VER: Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: Tiene el gol de manera natural

lr.pe

Javier Saviola elogia el rendimiento de Paolo Guerrero en Alianza Lima

Señaló que Guerrero ha tenido “un cuidado especial” para prolongar su rendimiento competitivo. "Habla muy bien de él, de su cuidado, de lo profesional que es. Estamos en un fútbol en donde reina la parte física, la cuestión psicológica, nutricional. Hablamos de un excelente deportista, profesional que no tengo dudas que no tengo dudas de que ha tenido un cuidado especial porque con esta edad es difícil llegar", declaró.

En la presente temporada, Guerrero ha participado en 31 partidos entre la Liga 1, la Copa Libertadores y la Sudamericana. Once goles y una asistencia son los números que ha cosechado hasta ahora.

PUEDES VER: Óscar Vílchez decepcionado de Alianza Lima en el Torneo Clausura: Es lamentable estar a 12 puntos de Universitario

lr.pe

¿Cuál es el actual valor de mercado de Javier Saviola?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Paolo Guerrero tiene un valor en el mercado de 50.000 euros.

Notas relacionadas
Indican plan de Alianza Lima para fichar a 2 delanteros y mantener a Hernán Barcos y Paolo Guerrero en el 2026

Indican plan de Alianza Lima para fichar a 2 delanteros y mantener a Hernán Barcos y Paolo Guerrero en el 2026

LEER MÁS
Con varios suspendidos y lesionados, Alianza Lima sale por los tres puntos ante Sport Boys en Matute

Con varios suspendidos y lesionados, Alianza Lima sale por los tres puntos ante Sport Boys en Matute

LEER MÁS
Fiorella Chirichigno, exparticipante de 'Esto es guerra', anuncia el nacimiento de su bebé con novio alemán

Fiorella Chirichigno, exparticipante de 'Esto es guerra', anuncia el nacimiento de su bebé con novio alemán

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Óscar Vílchez decepcionado de Alianza Lima en el Torneo Clausura: "Es lamentable estar a 12 puntos de Universitario"

Óscar Vílchez decepcionado de Alianza Lima en el Torneo Clausura: "Es lamentable estar a 12 puntos de Universitario"

LEER MÁS
Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

LEER MÁS
Óscar Vílchez confiesa que hubo jugadores de Alianza Lima que se negaron a patear penales en la final contra Juan Aurich: "Dijeron que no lo iban a hacer"

Óscar Vílchez confiesa que hubo jugadores de Alianza Lima que se negaron a patear penales en la final contra Juan Aurich: "Dijeron que no lo iban a hacer"

LEER MÁS
Mirar Alianza Lima vs Sports Boys vía L1 MAX EN VIVO: alineaciones del partido por el Torneo Clausura 2025

Mirar Alianza Lima vs Sports Boys vía L1 MAX EN VIVO: alineaciones del partido por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima a inicios del 2024: "No tenía mucho estado de forma"

Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima a inicios del 2024: "No tenía mucho estado de forma"

LEER MÁS
Representante de César Inga aclara sobre rumores que ponen al jugador fuera de Universitario: “Esta únicamente pensando en la 'U'”

Representante de César Inga aclara sobre rumores que ponen al jugador fuera de Universitario: “Esta únicamente pensando en la 'U'”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Deportes

Alianza Lima vs Sports Boys EN VIVO HOY: hora y canal del partido en Matute por el Torneo Clausura

Mr. Peet condena fallecimiento de manifestante en protesta: “Es lamentable que mueran por pedir no más muertes”

Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: "Tiene el gol de manera natural"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas recolectan firmas para censurar a presidente y Mesa Directiva

Congreso presenta moción de censura contra José Jerí y la Mesa Directiva tras asesinato de joven en marcha

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025