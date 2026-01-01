Universitario contra Deportivo Wanka: día, hora y canal del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley
El enfrentamiento entre Universitario y Deportivo Wanka, correspondiente a la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley, se jugará el sábado 3 de enero en Villa El Salvador.
Universitario se enfrentará este sábado 3 de diciembre ante Deportivo Wanka en un encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. Este partido tiene a dos equipos con realidades distintas, ya que se ven las caras las líderes contra las coleras del campeonato.
A pesar del momento de Deportivo Wanka, es un equipo que siempre complica a sus rivales, por lo que se espera un gran espectáculo. La 'U' tiene el objetivo de seguir en lo más alto de la tabla, mientras que Wanka, está obligado de sumar puntos para escalar posiciones.
¿Cuándo juega Universitario contra Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley?
El partido entre Universitario y Deportivo Wanka, correspondiente a la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley, se disputará este sábado 3 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
¿A qué hora juega Universitario contra Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley?
El encuentro entre Universitario y Deportivo Wanka tendrá inicio a las 7.00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia.
- México: 6.00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 8.00 p.m.
- Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p.m.
Ver Universitario contra Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley
La cobertura del encuentro entre Universitario y Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley será a través de Latina (canal 2). Adicional a ello, este partido podrá verse vía streaming por la aplicación oficial de Latina y su página web.
Entradas para Universitario contra Deportivo Wanka
La comercialización de las entradas para el encuentro entre Universitario y Deportivo Wanka se realizará a través de Joinnus.
- General: 20 soles
- Norte: 25 soles
- Sur: 25 soles
- Oriente: 35 soles
- Occidente: 45 soles