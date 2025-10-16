HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

¿Qué pasa si Alianza Lima gana o pierde ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

El conjunto blanquiazul no puede ceder más puntos en su casa, ya que una caída ante Sport Boys podría sentenciar sus posibilidades de levantar el Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima está en la séptima posición del Torneo Clausura 2025. Foto: ESPN
Alianza Lima está en la séptima posición del Torneo Clausura 2025. Foto: ESPN

Alianza Lima debe salir a ganar en Matute cuando se enfrente a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. En este tramo final, el conjunto blanquiazul se ha complicado de sobremanera y actualmente se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de posiciones. Con 12 puntos de diferencia de Universitario, los íntimos están obligados a sumar 3 puntos si no quieren despedirse rápidamente del título. Eso sí, el conjunto rosado no será un rival sencillo.

La campaña local de Alianza en esta segunda parte de la temporada no ha sido positiva. No solo dejaron escapar puntos en condición de visita, sino que también cayeron en partidos decisivos en casa. A continuación, conoce qué pasaría si los dirigidos por Néstor Gorosito pierden ante Sport Boys.

PUEDES VER: Diego Rebagliati asombrado con 'joya' de Alianza Lima que la rompe en torneo internacional: Tiene el gol de manera natural

lr.pe

¿Qué pasa si Alianza Lima gana o pierde contra Sport Boys?

En términos sencillos. Si Alianza Lima se impone por cualquier marcador ante Sport Boys, permanece en la lucha por el Torneo Clausura y podrían escalar hasta la tercera posición. Por ello, es de suma importancia que sumen 3 puntos en su casa.

No obstante, una derrota podría fulminar la ilusión blanquiazul. Esto porque se quedarían en el mismo lugar y a 12 puntos de la 'U', conjunto que se enfrenta a Ayacucho FC y podría alargar su diferencia. En este sentido, a tan solo 4 fechas del final, Alianza se quedaría completamente sin esperanzas de alzar el Clausura.

PUEDES VER: Néstor Bonillo explicó por qué excluyó a Carlos Zambrano de Alianza Lima a inicios del 2024: No tenía mucho estado de forma

lr.pe

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sports Boys?

El Alianza Lima vs Sports Boys por el reinicio del Torneo Clausura 2025, tras la para de una semana por la fecha FIFA de este mes, está programado para las 8:00 p.m. (hora local).

Alineaciones posibles de Alianza Lima vs Sports Boys

La principal novedad en Alianza Lima sería el regreso de Ángelo Campos en el arco. Conoce las posibles formaciones que planean ambos equipos.

  • Alianza Lima: Ángelo Campos, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Alan Cantero, Pedro Aquino, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
  • Sport Boys: Steven Rivadeneyra, Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Augusto Solís, Cristian Carbajal, Carlos López, Oslimg Mora, Hernán Da Campo, Jostin Alarcón y Luis Urruti.
