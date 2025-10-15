En las oficinas de Alianza Lima se respira la urgencia de una transformación ofensiva para la temporada 2026. A pesar de una campaña irregular en el campeonato peruano —donde está quedando fuera de la lucha por el título—, la dirigencia no planea tirar la toalla. Bajo esa lógica, la estrategia es clara: reforzar el ataque sin desprenderse por completo de su veteranía.

Según ha expuesto el periodista Horacio Zimmermann en el programa 'Doble Punta', los históricos Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán ligados al club para el próximo año. No obstante, su protagonismo al interior del equipo sufrirá cambios claros.

Alianza Lima y su plan con Paolo Guerrero y Hernán Barcos para el 2026

La conducción blanquiazul habría decidido que el aporte futbolístico de ambos, evaluado desde las estadísticas del año en curso, justifica su permanencia. Sin embargo, no se les concederá la titularidad fija de antaño. “En Alianza pretenden mantener a Barcos y Guerrero en el plantel, traer dos delanteros y que los nombrados tengan un papel distinto al de titulares asegurados,” explicó Zimmermann.

El nuevo esquema proyectado para el club apunta a una competencia interna por los puestos ofensivos. Según el periodista, se espera que el entrenador Néstor Gorosito gestione un sistema donde los nuevos atacantes sean las opciones primarias, y que Barcos y Guerrero actúen como alternativas estratégicas según el contexto del partido.

“Pese a la intención de Alianza Lima de mantener en el plantel a Paolo Guerrero y Hernán Barcos, cuyo año desde lo estadístico respalda la decisión de la directiva ‘blanquiazul’, en Alianza tienen muy en claro que el dinero para el próximo año será en traer dos delanteros centros”, agregó.

“Entonces, Alianza pretende mantener a Barcos y a Guerrero en el plantel, traer dos delanteros, y que los dos inicialmente mencionados, tengan un rol en el equipo distinto al de la titularidad asegurada. Ya no será Barcos o Guerrero, sino ‘x’ o ‘x’. Y si falta gol en un partido, entra ‘x’, Barcos o Guerrero, según disponibilidad”, concluyó.

¿Quién podría llegar a Alianza Lima para ser su '9' en el 2026?

Uno de los que ha sonado con fuerza para el 2026 es Adrián Balboa. El delantero argentino, quien actualmente está en Racing, podría regresar al fútbol peruano para volver a vestir la camiseta íntima. Es más, en una reciente entrevista, comentó que desea pegar la vuelta para tener una segunda oportunidad en La Victoria.

"Después viene la segunda etapa, donde juego 5 partidos, dos por Libertadores y después no volví a jugar. De esta etapa no me siento partícipe. La verdad que me gustaría volver un día para irme de otra manera porque siento que me lo merezco", dijo en el programa 'Doble Punta'.