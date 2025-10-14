Alianza Lima se alista para jugar contra Sport Boys por el reinicio del Torneo Clausura 2025. Íntimos se ubican séptimos con 18 puntos y necesitan un triunfo de manera imperativa para seguir con vida. En su última presentación, perdieron ante Alianza Universidad y complicaron sus chances de pelear por el título nacional. Este resultado generó que algunos hinchas cuestionaran la continuidad de Néstor Gorosito, quien tiene vínculo con los blanquiazules hasta finales de este año. En ese sentido, Paolo Guerrero fue consultado sobre el tema y evitó dar un juicio sobre ello.

Este martes 14, en los exteriores de EGB, en Lurín, el 'Depredador' se detuvo a conversar con la prensa sobre lo que será este duelo ante la Misilera en Matute. En un momento, al máximo artillero de la selección le preguntaron sobre una posible evaluación que se le estaría haciendo a ´Pipo' por parte de la directiva tras complicarse en el Clausura y aseguró que ese es un tema ajeno a los jugadores.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre posible evaluación a la continuidad de Néstor Gorosito?

"Lo de la evaluación al comando técnico es un tema que no le compete a los jugadores, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, entrenar bien, jugar bien y darle alegría al hincha que quiere ver al equipo ganar", dijo en un primer momento,

Luego, valoró la campaña realizada este año en Libertadores y Sudamericana bajo el mando del estratega argentino. "El trabajo de Néstor Gorosito me parece bien, hicimos un gran trabajo internacional. Nos descuidamos del campeonato local, pero esto todavía no acaba, hay que mantenernos firmes", declaró.

Paolo Guerrero sobre partido con Sport Boys: "Vamos a hacer un gran trabajo"

El atacante de 41 años reconoció que esta semana de para por la fecha FIFA les ha ayudado para corregir ciertos desaciertos que han estado cometiendo en estos meses y aseguró que se quedarán con los tres puntos ante Boys.

"Estamos con la mejor predisposición, esperando el partido, vamos a hacer un gran trabajo y conseguir los tres puntos. Me siento bien físicamente y el grupo también. El grupo llega bien. Sí te afecta un poco porque no compites, pero nada, hemos estado trabajando duro la parte física y táctica. Esta semana sí ha servido para corregir errores y trabajar", sostuvo. El encuentro entre íntimos y rosados se jugará este jueves 16 de octubre desde las 8.00 p. m. (hora local).