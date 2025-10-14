HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fútbol Peruano

Paolo Guerrero sobre evaluar continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Es un tema que no compete a jugadores"

El delantero nacional habló sobre cómo llega Alianza Lima al decisivo partido contra Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Clausura.

Paolo Guerrero tiene vínculo con Alianza Lima hasta finales del 2025. Foto: composición LR
Paolo Guerrero tiene vínculo con Alianza Lima hasta finales del 2025. Foto: composición LR

Alianza Lima se alista para jugar contra Sport Boys por el reinicio del Torneo Clausura 2025. Íntimos se ubican séptimos con 18 puntos y necesitan un triunfo de manera imperativa para seguir con vida. En su última presentación, perdieron ante Alianza Universidad y complicaron sus chances de pelear por el título nacional. Este resultado generó que algunos hinchas cuestionaran la continuidad de Néstor Gorosito, quien tiene vínculo con los blanquiazules hasta finales de este año. En ese sentido, Paolo Guerrero fue consultado sobre el tema y evitó dar un juicio sobre ello.

Este martes 14, en los exteriores de EGB, en Lurín, el 'Depredador' se detuvo a conversar con la prensa sobre lo que será este duelo ante la Misilera en Matute. En un momento, al máximo artillero de la selección le preguntaron sobre una posible evaluación que se le estaría haciendo a ´Pipo' por parte de la directiva tras complicarse en el Clausura y aseguró que ese es un tema ajeno a los jugadores.

PUEDES VER: Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: 'Los días del peruano están contados'

lr.pe

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre posible evaluación a la continuidad de Néstor Gorosito?

"Lo de la evaluación al comando técnico es un tema que no le compete a los jugadores, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, entrenar bien, jugar bien y darle alegría al hincha que quiere ver al equipo ganar", dijo en un primer momento,

Luego, valoró la campaña realizada este año en Libertadores y Sudamericana bajo el mando del estratega argentino. "El trabajo de Néstor Gorosito me parece bien, hicimos un gran trabajo internacional. Nos descuidamos del campeonato local, pero esto todavía no acaba, hay que mantenernos firmes", declaró.

PUEDES VER: Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: 'Bueno, conversemos'

lr.pe

Paolo Guerrero sobre partido con Sport Boys: "Vamos a hacer un gran trabajo"

El atacante de 41 años reconoció que esta semana de para por la fecha FIFA les ha ayudado para corregir ciertos desaciertos que han estado cometiendo en estos meses y aseguró que se quedarán con los tres puntos ante Boys.

"Estamos con la mejor predisposición, esperando el partido, vamos a hacer un gran trabajo y conseguir los tres puntos. Me siento bien físicamente y el grupo también. El grupo llega bien. Sí te afecta un poco porque no compites, pero nada, hemos estado trabajando duro la parte física y táctica. Esta semana sí ha servido para corregir errores y trabajar", sostuvo. El encuentro entre íntimos y rosados se jugará este jueves 16 de octubre desde las 8.00 p. m. (hora local).

Notas relacionadas
Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

Revelan la millonaria cifra que Boca Juniors pide a Alianza Lima por Luis Advíncula: "Los días del peruano están contados"

LEER MÁS
U. de Chile y su DT reciben fuerte multa de la Conmebol por partido ante Alianza Lima en Copa Sudamericana

U. de Chile y su DT reciben fuerte multa de la Conmebol por partido ante Alianza Lima en Copa Sudamericana

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal de TV para el partido por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal de TV para el partido por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

LEER MÁS
Reprogramación del Universitario - Sporting Cristal sufre complicaciones por incomodidad de la 'U' y situación del Estadio Nacional

Reprogramación del Universitario - Sporting Cristal sufre complicaciones por incomodidad de la 'U' y situación del Estadio Nacional

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal de TV para el partido por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal de TV para el partido por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: partidos de hoy por la fecha 14 y programación

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: partidos de hoy por la fecha 14 y programación

LEER MÁS
Jean Ferrari responde fuerte a rumores que vinculan a Gustavo Álvarez con la selección peruana: "Esto es un proceso"

Jean Ferrari responde fuerte a rumores que vinculan a Gustavo Álvarez con la selección peruana: "Esto es un proceso"

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre sueño del tricampeonato en la Liga 1: "Cada vez se hace más real"

Administrador de Universitario sobre sueño del tricampeonato en la Liga 1: "Cada vez se hace más real"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal de TV para el partido por el Torneo Clausura 2025

Diego Enríquez reafirma su compromiso con Sporting Cristal, pero avisa: "La idea es ir al extranjero el próximo año"

Alianza Lima anuncia mala noticia para Sport Boys: partido de la Liga 1 se jugará solo con hinchas blanquiazules

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025