Una de las grandes decepciones en la presente edición de la Copa Africana de Naciones fue la campaña de la selección de Gabón, equipo que llegaba con el cartel de candidato a campeón luego de su buena desempeño en el proceso clasificatorio para el torneo. Tras perder todos sus partidos, el combinado de las Panteras quedó eliminado en la fase de grupos, un fracaso que no le fue indiferente al gobierno de dicho país.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Juventud, Deportes, Difusión Cultural y Artes notificó la suspensión "hasta nuevo aviso" de su representativo nacional, así como la disolución del comando técnico liderado por Thierry Mouyouma y la separación de dos figuras del plantel: Bruno Ecuele Manga y Pierre Emerick Aubameyang.

Gobierno de Gabón suspende a su selección y aparta a Aubameyang

"Dada la vergonzosa actuación de las Panteras en la Copa Africana de Naciones, y considerando los efectos que se oponen diametralmente a los valores de la ética y la conducta ejemplar que defiende la Quinta República, el Gobierno decide la disolución del cuerpo técnico; suspensión de la selección nacional hasta nuevo aviso y la exclusión de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre Emerick Aubameyang", menciona el documento publicado este jueves.

En el caso del exfutbolista del Barcelona, su papel durante el certamen fue muy criticado por haber dejado la concentración después del segundo partido a causa de un problema con las lesiones. A Ecuele Manga, en tanto, este retiro forzado le impedirá seguir representando al seleccionado gabonés, en el cual registra el récord de más apariciones con 105 presencias.

La selección gabonesa fue la tercera peor de toda la Copa Africana de Naciones. Foto: Équipe Nationale du Gabon

"Además, el gobierno pide a la Federación Gabonesa de Fútbol (FGF) que asuma todas sus responsabilidades", añade la misiva gubernamental. Esta nueva crisis futbolística en la modesta nación de África Central llega un mes y medio después de la debacle ante Nigeria, que lo goleó 4-1 por el pase al repechaje intercontinental para el Mundial 2026.

¿Cómo le fue a Gabón en la Copa Africana de Naciones?

En el grupo F de esta Copa Africana de Naciones, Gabón terminó último con cero puntos tras perder sus tres encuentros.