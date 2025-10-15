HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Con varios suspendidos y lesionados, Alianza Lima sale por los tres puntos ante Sport Boys en Matute

Conjunto íntimo no contará con Guillermo Viscarra (decisión técnica) en el arco, ni con Hernán Barcos por suspensión (8:00 p.m.).

Alianza recibe a Boys en Matute.
Alianza recibe a Boys en Matute. | Liga 1

Se baja el telón a la jornada 14 del Torneo Clausura que tiene como plato fuerte el clásico Lima-Callao. Alianza Lima, con un once renovado y con la urgencia de sumar un triunfo que lo acerque más al líder Universitario de Deportes, recibe en el estadio de Matute de La Victoria a un Sport Boys que a fin de año no quiere comprometerse con el temido descenso (8:00 p.m.).

Los dirigidos por Néstor Gorosito marchan en la séptima casilla con 18 puntos y hoy no podrán contar con varios elementos. Algunos ausentes por lesión y otros por suspensión.

En el arco el golero Guillermo Viscarra es baja debido a su participación con la selección de Bolivia en estos amistoso por fecha FIFA. El “Pipo” ha decidido darle descanso al altiplánico, por lo que tampoco salió en lista. Ángelo Campos ocupará el puesto. En defensa Guillermo Enrique presenta algunas molestias y Josué Estrada es la primera opción. La pareja de centrales será Renzo Garcés y Carlos Zambrano, mientras que por el sector izquierdo Miguel Trauco es fijo.

En la volante Pedro Aquino será titular ante la ausencia de Alessandro Burlamaqui (lesión) y Jean Pierre Archimbaud (decisión técnica). Más adelantados Sergio Peña con Fernando Gaibor cubrirán esa zona. Alan Cantero también presenta molestias y tampoco salió en nómina. En ataque Alianza no contará con Hernán Barcos por expulsión. Paolo Guerrero será el ‘9’ y estará acompañado de Kevin Quevedo y Eryc Castillo.

En tienda chalaca la consigna es una: quedarse con los tres puntos para no comprometerse con el descenso. Ayer el conjunto rosado recibió el aliento de sus hinchas que llegaron al estadio Miguel Grau y ofrecieron un banderazo.

