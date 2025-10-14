HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Carlos Galván fulmina a Martín Demichelis tras rumores que lo ponen como DT de la selección peruana: “Abrió la boca de más”

Carlos Galván señaló que su compatriota no encajaría con la selección peruana y además recordó las declaraciones que hizo mientras estaba en River Plate, las cuales provocaron que lo retiraran del equipo.

Carlos Galván se refirió a la posibilidad de que Martín Demichelis sea DT de Perú. Foto: composición LR/captura de A Presión/Martín Demichelis
Carlos Galván se refirió a la posibilidad de que Martín Demichelis sea DT de Perú. Foto: composición LR/captura de A Presión/Martín Demichelis

Carlos Galván fue muy crítico con la posibilidad de que Martín Demichelis sea entrenador de la selección peruana. En un reciente programa de 'A Presión', el excapitán de Universitario de Deportes, durante la conversación relacionada con el tema, dio su opinión acerca de su compatriota, señalando que su perfil no encaja con lo que busca la Bicolor.

Como se recuerda, la información sobre el posible arribo de Demichelis a Perú la brindó el periodista Horacio Zimmerman. El comunicador aseguró que el estratega argentino encaja en el perfil que está buscando Jean Ferrari para la Bicolor. "Dentro de este perfil que se ha dado Jean Ferrari aparece un nombre. Es técnico argentino que es una posibilidad. No llega a 50 años, surgió de las divisiones inferiores de River Plate. Luego de su paso por Argentina, se fue a jugar a Alemania, tuvo como compañero a Claudio Pizarro. Es una opción, no tiene equipo, ha dirigido a Bayern Múnich II, River Plate y Monterrey. Tiene 44 años", aseguró.

PUEDES VER: Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

lr.pe

Carlos Galván sobre Martín Demichelis: "Acá no encajaría"

Sobre esta posibilidad, el popular 'Negro' expresó su desacuerdo con que el exfutbolista de la selección argentina llegue a vestir próximamente el buzo de la 'Bicolor'. Esta fue su postura al respecto: "Para mí Demichelis acá no encajaría", empezó diciendo Galván.

Además, recordó su última etapa en el conjunto 'Millonario', donde no logró mantenerse en el cargo debido a los resultados negativos y a problemas internos. "Tenía un plantel que lo podía manejar de taquito, abrió la boca demás y le pegaron una patada en el cul...", finalizó.

PUEDES VER: Paolo Guerrero sobre evaluar continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Es un tema que no compete a jugadores"

lr.pe

¿Martín Demichelis será DT de Perú?

Aunque hay muchos rumores en entorno al nombre de Demichelis sea el DT de la Blanquirroja, según el periodista Pedro García habría un jugador con pasado en la selección que podría alejarlo.

"La primera llamada de Demichelis será a Claudio Pizarro porque no es su compañero, es su pata, es su 'yunta'. Lo llama para decirle que lo han llamado para decirle esto y preguntarle cómo es Ferrari, cómo es la Videna, qué es lo que se encontrará. Pizarro le dirá esto y Demichelis le dirá a la Federación, no gracias. Pizarro le va a contar la verdad, que el Perú es así", comentó en el programa 'Doble Punta'.

Asimismo, Claudio Pizarro no sería la única persona con la que Demichelis se contacte. De acuerdo a García, también le preguntaría a Ricardo Gareca. "Otra llamada que haría Demichelis sería a Ricardo Gareca", agregó.

Cabe recordar que Pizarro y Demichelis coincidieron durante su etapa en el Bayern Múnich. Según Pedro García, la amistad que los ha unido durante años podría ser clave si el exdefensor decide tomar la selección peruana como su próximo destino para dirigir.

Equipo donde dirigió Martín Demichelis

  • CF Monterrey – Entrenador | 19/08/2024 | 11/05/2025
  • CA River Plate – Entrenador | 01/01/2023 | 29/07/2024
  • FC Bayern Múnich II – Entrenador | 04/04/2021 | 31/12/2022
  • FC Bayern Múnich Sub-19 – Entrenador | 01/07/2019 | 03/04/2021
  • FC Bayern Múnich UEFA Sub-19 – Entrenador | 01/07/2019 | 03/04/2021
  • Málaga CF – Entrenador Asistente | 01/07/2017 | 30/06/2018
