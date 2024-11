El último lunes 18 de noviembre se vivió una jornada histórica en Europa. San Marino, considerada la 'peor selección del mundo', no solo ganó por primera vez un partido de visita, sino también accedió a la Liga C de la UEFA Nations League tras superar 3-1 a Liechtenstein en Vaduz por la jornada 6 del grupo D1. Lo más llamativo de este encuentro fue la presencia de un peruano que se hizo fan de los sanmarinenses porque le recordaba los fracasos de Perú en el deporte rey.

Este inesperado triunfo del conjunto europeo significó su segunda victoria oficial en el 2024 y superó a la selección peruana al mando de Jorge Fossati, que este año solo ganó a Uruguay por 1-0 en la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Sin embargo, la Bicolor sí consiguió los 3 puntos en compromisos amistosos ante Nicaragua, República Dominicana y El Salvador.

Peruano gastó 6.000 euros para ver duelo de San Marino en Vaduz, capital de Liechtenstein

Gracias a la migración peruana en los 80 y 90 por la crisis que se vivía en el país, no es extraño encontrar a un connacional en cada rincón del mundo. Esta vez, un compatriota presenció una situación nunca antes vista en la historia del fútbol al cumplir su sueño de disfrutar en vivo un partido de San Marino: su clasificación en la UEFA Nations League.

El periodista español Víctor Romero, conocido por seguir a la selección de San Marino en su canal de TikTok @futbolconkarma, se encontró con un peruano llamado Guillermo en las tribunas del Rheinpark Stadion, donde se vivió la gran victoria de los sanmarinenses y le contó su historia de cómo se hizo fanático Serenissima.

"Vine de Lima, Perú, para este Liechtenstein vs San Marino porque desde que era niño y estaba en el colegio siempre veía las Eliminatorias europeas y había una selección que siempre estaba abajo y recibía goles, pero siempre peleaba", contó.

No obstante, se atrevió a realizar una singular comparación que vincula a la selección peruana con la de San Marino. "Nosotros la comparábamos con la selección de Perú. Un día me dije: 'San Marino, qué exótico'. Tiene unos hue*** para pelear con equipos grandes sin tener una liga profesional establecida. Así que me dije que tenía que ver un partido de San Marino alguna vez", añadió.

Peruano gastó 6.000 euros para ver a San Marino

Guillermo confesó que su fanatismo por la Serenissima tiene un cuarto de siglo y reveló que gasto alrededor de 6.000 euros para materializar su sueño de niño.

“Llevo 25 años siguiendo a San Marino. Todo el viaje me ha costado, aproximadamente, 6.000 euros. Solo para ver a San Marino”, expresó.

¿Cuáles son los récords que consiguió San Marino con su triunfo ante Liechtenstein?

Gracias a su épico triunfo por 3-1, la selección de San Marino logró batir varios récords en un mismo encuentro, como el de remontar un partido luego de ir abajo en el marcador, convertir 3 goles o ganar 2 veces en un mismo año.