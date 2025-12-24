HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Copa Libertadores 2026: estos son los 47 clubes clasificados a la fase de grupos y rondas previas

Las 10 ligas sudamericanas miembros de Conmebol ya definieron a sus representantes en el torneo. Perú podría tener como máximo 3 clubes en fase de grupos.

La Copa Libertadores 2026 será la edición número 67 del torneo. Foto: Conmebol
La Copa Libertadores 2026 será la edición número 67 del torneo. Foto: Conmebol

La temporada 2025 terminó de forma oficial en todas las ligas de los países que integran la Conmebol. De esta forma, ya se conoce a todos los equipos que jugarán la Copa Libertadores 2026, incluidos los que iniciarán desde las rondas preliminares rumbo hacia la fase de grupos.

En el caso de Perú, Universitario y Cusco FC son los dos clubes que ya tienen su lugar asegurado en uno de los grupos. Sporting Cristal o Alianza Lima tienen la posibilidad de sumárseles, pero solo uno de ellos, puesto que el sorteo del certamen realizado días atrás determinó que celestes y blanquiazules podrían enfrentarse en una llave de eliminación directa.

lr.pe

¿Qué clubes clasificaron a la Copa Libertadores 2026?

Estos son todos los equipos que jugarán la Copa Libertadores 2026. Salvo por Argentina y Brasil, el resto de ligas solo cuenta con cuatro cupos cada una.

  • Argentina: Lanús, Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors
  • Bolivia: Always Ready, Bolívar, Nacional Potosí, The Strongest
  • Brasil: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo, Bahía
  • Chile: Coquimbo Unido, U. Católica, O'Higgins, Huachipato
  • Colombia: Santa Fe, Junior, Deportes Tolima, Independiente Medellín
  • Ecuador: Independiente del Valle, Liga de Quito, Barcelona SC, U. Católica
  • Paraguay: Cerro Porteño, Libertad, Guaraní, 2 de Mayo
  • Perú: Universitario, Cusco FC, Sporting Cristal, Alianza Lima
  • Uruguay: Nacional, Peñarol, Liverpool, Juventus de Las Piedras
  • Venezuela: Universidad Central, Deportivo La Guaira, Carabobo, Deportivo Táchira.
47 clubes jugarán la edición 2026 del torneo desde las rondas previas. Foto: Conmebol Libertadores

47 clubes jugarán la edición 2026 del torneo desde las rondas previas. Foto: Conmebol Libertadores

Fases previas de la Copa Libertadores: todas las llaves

Así quedaron conformados los cruces de las rondas preliminares para esta Copa Libertadores 2026. En total, 19 clubes competirán por cuatro cupos disponibles a la fase de grupos.

Fase previa 1

  • The Strongest vs Deportivo Táchira (E1)
  • Juventud Las Piedras vs U. Católica de Ecuador (E2)
  • 2 de Mayo vs Alianza Lima (E3).

Fase previa 2

  • E2 vs Guaraní (C1)
  • E1 vs Deportes Tolima (C2)
  • E3 vs Sporting Cristal (C3)
  • Barcelona SC vs Argentinos Juniors (C4)
  • Nacional Potosí vs Botafogo (C5)
  • Carabobo vs Huachipato (C6)
  • O'Higgins vs Bahía (C7)
  • Liverpool vs Independiente Medellín (C8).

Fase previa 3

  • C1 vs C8 (G1)
  • C2 vs C7 (G2)
  • C3 vs C6 (G3)
  • C4 vs C5 (G4).

Bombos de la Copa Libertadores 2026 para la fase de grupos

De acuerdo con la última actualización del ranking Conmebol, así quedaron conformados los bombos para el sorteo de la fase de grupos. Según el formato de Conmebol, no puede haber clubes del mismo bombo en un mismo grupo, así como tampoco dos equipos del mismo país (salvo por los provenientes desde las fases previas).

Bombo 1Bombo 2Bombo 3Bombo 4
FlamengoLanúsJuniorUniv. Central
PalmeirasLibertadU. Católica (Chile)Platense
Boca Jrs.EstudiantesRosario CentralRivadavia
PeñarolCerroSanta FeMirassol
NacionalCorinthiansAlways ReadyG1
LDUBolívarCoquimbo UnidoG2
FluminenseCruzeiroLa GuairaG3
IDVUniversitarioCusco FCG4
