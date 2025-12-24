La temporada 2025 terminó de forma oficial en todas las ligas de los países que integran la Conmebol. De esta forma, ya se conoce a todos los equipos que jugarán la Copa Libertadores 2026, incluidos los que iniciarán desde las rondas preliminares rumbo hacia la fase de grupos.

En el caso de Perú, Universitario y Cusco FC son los dos clubes que ya tienen su lugar asegurado en uno de los grupos. Sporting Cristal o Alianza Lima tienen la posibilidad de sumárseles, pero solo uno de ellos, puesto que el sorteo del certamen realizado días atrás determinó que celestes y blanquiazules podrían enfrentarse en una llave de eliminación directa.

¿Qué clubes clasificaron a la Copa Libertadores 2026?

Estos son todos los equipos que jugarán la Copa Libertadores 2026. Salvo por Argentina y Brasil, el resto de ligas solo cuenta con cuatro cupos cada una.

Argentina: Lanús, Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors

Bolivia: Always Ready, Bolívar, Nacional Potosí, The Strongest

Brasil: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo, Bahía

Chile: Coquimbo Unido, U. Católica, O'Higgins, Huachipato

Colombia: Santa Fe, Junior, Deportes Tolima, Independiente Medellín

Ecuador: Independiente del Valle, Liga de Quito, Barcelona SC, U. Católica

Paraguay: Cerro Porteño, Libertad, Guaraní, 2 de Mayo

Perú: Universitario, Cusco FC, Sporting Cristal, Alianza Lima

Uruguay: Nacional, Peñarol, Liverpool, Juventus de Las Piedras

Venezuela: Universidad Central, Deportivo La Guaira, Carabobo, Deportivo Táchira.

47 clubes jugarán la edición 2026 del torneo desde las rondas previas. Foto: Conmebol Libertadores

Fases previas de la Copa Libertadores: todas las llaves

Así quedaron conformados los cruces de las rondas preliminares para esta Copa Libertadores 2026. En total, 19 clubes competirán por cuatro cupos disponibles a la fase de grupos.

Fase previa 1

The Strongest vs Deportivo Táchira (E1)

Juventud Las Piedras vs U. Católica de Ecuador (E2)

2 de Mayo vs Alianza Lima (E3).

Fase previa 2

E2 vs Guaraní (C1)

E1 vs Deportes Tolima (C2)

E3 vs Sporting Cristal (C3)

Barcelona SC vs Argentinos Juniors (C4)

Nacional Potosí vs Botafogo (C5)

Carabobo vs Huachipato (C6)

O'Higgins vs Bahía (C7)

Liverpool vs Independiente Medellín (C8).

Fase previa 3

C1 vs C8 (G1)

C2 vs C7 (G2)

C3 vs C6 (G3)

C4 vs C5 (G4).

Bombos de la Copa Libertadores 2026 para la fase de grupos

De acuerdo con la última actualización del ranking Conmebol, así quedaron conformados los bombos para el sorteo de la fase de grupos. Según el formato de Conmebol, no puede haber clubes del mismo bombo en un mismo grupo, así como tampoco dos equipos del mismo país (salvo por los provenientes desde las fases previas).