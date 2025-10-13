HOYSuscripcion LR Focus

Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Fútbol Peruano

Administrador de Universitario sobre sueño del tricampeonato en la Liga 1: "Cada vez se hace más real"

Franco Velazco se mostró optimista y resaltó la importancia de mantener un perfil bajo y la humildad, subrayando que el sueño del título está cada vez más cerca.

Franco Velazco, administrador de Universitario, sueña con el tricampeonato. Foto: Instagram
Franco Velazco, administrador de Universitario, sueña con el tricampeonato. Foto: Instagram

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, ilusionó a los hinchas cremas. En una reciente entrevista con DyJ Sports, fue consultado sobre el posible tricampeonato que podría lograr la ‘U’. El dirigente, aunque se mostró optimista por el gran momento del equipo, destacó que van paso a paso, resaltando que el sueño está cada vez más cerca de hacerse realidad.

El conjunto crema, líder del Torneo Clausura de la Liga 1 con 30 puntos, se mantiene invicto en lo que va del certamen y se prepara para su próximo encuentro frente a Ayacucho FC. Cabe recordar que su partido ante Sporting Cristal fue reprogramado debido a la convulsa situación social que atraviesa Lima.

PUEDES VER: DT de Cusco FC arremete contra la prensa por no defenderlos tras acusaciones de 'echarse': "Mr. Peet fue el único que nos defendió"

lr.pe

Franco Velazo se ilusiona con el tricampeonato de Universitario

Durante el desarrollo de la conversación, fue consultado sobre el Torneo Clausura, donde el administrador se mostró positivo, pero a la vez cauteloso con lo que pueda llegar a pasar en el futuro.

"Vamos paso a paso, pero vemos que el tricampeonato cada vez se hace más real y cerca para nosotros, sin embargo, seguimos con perfil bajo, disputando los partidos con humildad, pero manteniendo siempre ese sueño del título. Considero que la 'U' está preparada para grandes desafíos en todas sus instancias y categorías", explicó Velazco.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Tras la suspensión del Sporting Cristal contra Universitario, el conjunto crema deberá enfocarse para recibir la visita de Ayacucho FC este lunes 20 desde las 8.15 p.m.

PUEDES VER: Sergio Peña responde a Ricardo Gareca por cuestionar a jugadores que regresaron de Europa: "Es la opinión de cada uno"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC23127231911+8
3ADT211363417170
4Sporting Cristal1911542208+12
5FBC Melgar18134631813+5
6Alianza Lima18125341814+4
7Cienciano18125341815+3
8Deportivo Garcilaso181246216160
9Alianza Atlético1612444118+3
10Comerciantes Unidos16124441417-3
11Sport Huancayo15134352322+1
12Atlético Grau15124351615+1
13Los Chankas15113441424-10
14Alianza Universidad13124171424-10
15Sport Boys12123361016-6
16Juan Pablo II1111254914-5
17Ayacucho FC11123271019-9
18UTC612138918−9
19Deportivo Binacional00000000
