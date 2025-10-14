Universitario y Sporting Cristal no podrían jugar en el Estadio Nacional desde el 25 de octubre debido a los conciertos programados. Foto: composición de LR/Liga 1

Universitario y Sporting Cristal no podrían jugar en el Estadio Nacional desde el 25 de octubre debido a los conciertos programados. Foto: composición de LR/Liga 1

El partido entre Universitario y Sporting Cristal todavía no cuenta con nueva fecha definida. Tras la suspensión del encuentro, programado originalmente para este miércoles 15 de octubre, ambos clubes se reunieron con representantes de la Liga 1, pero de momento no han llegado a un acuerdo para la reprogramación.

"Hoy (lunes 13) hubo reunión entre la Liga 1, Universitario de Deportes y Sporting Cristal para este partido. Lo que se ha planteado desde la Liga, y entiendo que Cristal está de acuerdo, es que se juegue el jueves 23", informó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'L1 Radio'. No obstante, esta propuesta no ha sido bien recibida en tienda crema, asegura el comunicador.

Universitario y su reparo a reprogramación ante Cristal

Para el conjunto de Ate, el principal inconveniente de jugar en dicho día es la proximidad con otros encuentros. "En la 'U' claramente no lo ven bien porque sería jugar 3 partidos en 6 días: lunes ante Ayacucho, jueves con Cristal y domingo ante ADT en Tarma, lo que hace muy apretado todo", agregó Peralta.

Otro obstáculo que se le presenta a los organizadores es que el Estadio Nacional ya no se podrá usar desde la última semana de octubre, situación que los pone en una encrucijada ante la falta de otros escenarios para albergar el cotejo.

"Me cuentan que después del 25 de octubre el Nacional no está disponible por un tema de conciertos. Por eso Cristal tiene un problema, y la Liga también, para programar ese partido. Creen que se puede programar el 23, pero hay que ver", sostuvo el comunicador.

¿Por qué se suspendió el Universitario vs Sporting Cristal?

A través de un comunicado oficial, la Liga 1 explicó que la Policía solicitó la reprogramación del encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, debido a que el 15 de octubre se llevaría a cabo un paro nacional en protesta contra el Gobierno. "De acuerdo con lo expresado por la PNP, esta medida obedece a las diversas manifestaciones de índole social que han sido convocadas en la misma fecha", refiere el documento.