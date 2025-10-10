César Inga explica cómo anotó sensacional gol en el Perú vs Chile: "Como soy ambidiestro, tengo eso"
El defensor de Perú abrió el marcador ante Chile en el primer tiempo. Tras hablar de su gol, Inga también dejó una firme crítica por el segundo tanto de la Roja sobre el final.
La selección peruana no pudo sostener la ventaja ante Chile en Santiago y perdió 2-1. César Inga, titular en este amistoso, fue el encargado de anotar el primer gol de Perú. En declaraciones con la prensa, el defensor contó que siempre intenta hacer este tipo de goles en Universitario.
"Vamos a ir paso a paso para lograr nuestros objetivos. Agradecido con Dios. Siempre lo intento con mi club, siempre practico eso de enganchar e ir para adentro. Como soy ambidiestro, tengo eso. Faltó más atención. Estos partidos se gana con detalles, hay que estar concentrados los 90 minutos. Hasta que no suene el silbato hay que seguir jugando", declaró.