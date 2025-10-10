HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     
Deportes

César Inga explica cómo anotó sensacional gol en el Perú vs Chile: "Como soy ambidiestro, tengo eso"

El defensor de Perú abrió el marcador ante Chile en el primer tiempo. Tras hablar de su gol, Inga también dejó una firme crítica por el segundo tanto de la Roja sobre el final.

César Inga fue titular en el Perú vs Chile. Foto: captura de Movistar Deportes
César Inga fue titular en el Perú vs Chile. Foto: captura de Movistar Deportes

La selección peruana no pudo sostener la ventaja ante Chile en Santiago y perdió 2-1. César Inga, titular en este amistoso, fue el encargado de anotar el primer gol de Perú. En declaraciones con la prensa, el defensor contó que siempre intenta hacer este tipo de goles en Universitario.

"Vamos a ir paso a paso para lograr nuestros objetivos. Agradecido con Dios. Siempre lo intento con mi club, siempre practico eso de enganchar e ir para adentro. Como soy ambidiestro, tengo eso. Faltó más atención. Estos partidos se gana con detalles, hay que estar concentrados los 90 minutos. Hasta que no suene el silbato hay que seguir jugando", declaró.

Notas relacionadas
Perú perdió ante Chile en la última jugada: Manuel Barreto debutó con derrota en amistoso internacional

Perú perdió ante Chile en la última jugada: Manuel Barreto debutó con derrota en amistoso internacional

LEER MÁS
¿Cuándo juega Perú versus Rusia su próximo partido amistoso por fecha FIFA?

¿Cuándo juega Perú versus Rusia su próximo partido amistoso por fecha FIFA?

LEER MÁS
El primer golazo de la era Manuel Barreto: César Inga 'bailó' al defensa chileno y anota el 1-0 de Perú

El primer golazo de la era Manuel Barreto: César Inga 'bailó' al defensa chileno y anota el 1-0 de Perú

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú perdió ante Chile en la última jugada: Manuel Barreto debutó con derrota en amistoso internacional

Perú perdió ante Chile en la última jugada: Manuel Barreto debutó con derrota en amistoso internacional

LEER MÁS
Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

LEER MÁS
Suspenden el Universitario vs Sporting Cristal para el 15 de octubre por paro nacional tras crisis política y social

Suspenden el Universitario vs Sporting Cristal para el 15 de octubre por paro nacional tras crisis política y social

LEER MÁS
VER Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY: gol de Lo Celso en el partido amistoso en Miami

VER Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY: gol de Lo Celso en el partido amistoso en Miami

LEER MÁS
Miguel Araujo califica de injusta la derrota de Perú contra Chile al último minuto: "Nos vamos con sensaciones raras"

Miguel Araujo califica de injusta la derrota de Perú contra Chile al último minuto: "Nos vamos con sensaciones raras"

LEER MÁS
Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 confirmado de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 confirmado de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Deportes

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Partidos de hoy, 10 de octubre: horarios y canales de TV de amistosos internacional en la fecha FIFA

Uruguay se impone por 1-0 frente a República Dominicana por amistoso FIFA

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025