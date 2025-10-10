El regreso de Alexander Robertson con la selección australiana tendrá que seguir esperando. Pese a que el mediocampista con ascendencia peruana aceptó la convocatoria de los socceroos para esta fecha FIFA, finalmente quedó fuera de la lista en el partido amistoso que su equipo le ganó por la mínima a Canadá.

El futbolista del Cardiff City, por quien la Federación Peruana de Fútbol (FPF) había enviado una carta de reserva, volvió al representativo de su país natal luego de poco más de dos años, tiempo durante el cual incluso llegó a declararse no elegible a causa de problemas de papeleo.

¿Por qué Alexander Robertson no jugó con Australia?

Aunque Robertson tenía la predisposición de jugar con Australia, como ya hizo en dos amistosos en el 2023, en esta ocasión quedó fuera del cruce frente a los norteamericanos. Si bien el DT Tony Popovic aún no aclara el porqué de su ausencia, la razón estaría en su estado físico.

En las últimas semanas, el jugador de 22 años no ha venido teniendo minutos con su club debido a una lesión que lo tiene dos meses fuera de las canchas. Si bien ya se reincorporó a los entrenamientos, por ahora tanto Popovic como Brian Barry-Murphy, entrenador del Cardiff, considerarían que aún no está apto ni siquiera para esperar una oportunidad en el banquillo de suplentes.

Alexander Robertson no estuvo entre los titulares ni los suplentes para el Canadá vs Australia. Foto: Socceroos

Esta decisión fue tomada pese a que el propio DT del país oceánico declaró hace poco que "Alexander se ha puesto a disposición de los Socceroos. Quiere jugar para Australia y nos lo informó hace un mes".

¿Alexander Robertson será convocado a la selección peruana?

Hace algunos días, el técnico Manuel Barreto se pronunció en conferencia de prensa acerca del caso de Alexander Robertson. La 'Muñeca' indicó que dependerá de la voluntad del futbolista aceptar o no un eventual llamado para los próximos amistosos de noviembre, por la última fecha FIFA de este 2025.

"Con respecto a Robertson, va a ser importante para Perú y el futuro de aquellos que quieran venir, que vengan. Los partidos en Rusia van a ser una oportunidad para ver a algún jugador que no hemos visto en esta convocatoria al ser un solo partido, pero bueno, esperaremos a que llegue esa fecha para ver si hay alguna novedad", sostuvo el estratega.