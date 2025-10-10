Alexander Robertson se quedó con las ganas de jugar con Australia: no fue convocado ni entre los suplentes en amistoso
El futbolista de 22 años, por quien la selección peruana había enviado una carta de reserva, se quedó fuera de la lista para el partido ante Canadá por fecha FIFA.
- Perú vs Chile EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el amistoso de la selección peruana por la fecha FIFA?
- Convocados de útima hora en Perú: jugadores de Juan Pablo II y ADT son llamados por Manuel Barreto para amistoso con Chile
El regreso de Alexander Robertson con la selección australiana tendrá que seguir esperando. Pese a que el mediocampista con ascendencia peruana aceptó la convocatoria de los socceroos para esta fecha FIFA, finalmente quedó fuera de la lista en el partido amistoso que su equipo le ganó por la mínima a Canadá.
El futbolista del Cardiff City, por quien la Federación Peruana de Fútbol (FPF) había enviado una carta de reserva, volvió al representativo de su país natal luego de poco más de dos años, tiempo durante el cual incluso llegó a declararse no elegible a causa de problemas de papeleo.
PUEDES VER: Miguel Araujo califica de injusta la derrota de Perú contra Chile al último minuto: 'Nos vamos con sensaciones raras'
¿Por qué Alexander Robertson no jugó con Australia?
Aunque Robertson tenía la predisposición de jugar con Australia, como ya hizo en dos amistosos en el 2023, en esta ocasión quedó fuera del cruce frente a los norteamericanos. Si bien el DT Tony Popovic aún no aclara el porqué de su ausencia, la razón estaría en su estado físico.
En las últimas semanas, el jugador de 22 años no ha venido teniendo minutos con su club debido a una lesión que lo tiene dos meses fuera de las canchas. Si bien ya se reincorporó a los entrenamientos, por ahora tanto Popovic como Brian Barry-Murphy, entrenador del Cardiff, considerarían que aún no está apto ni siquiera para esperar una oportunidad en el banquillo de suplentes.
Alexander Robertson no estuvo entre los titulares ni los suplentes para el Canadá vs Australia. Foto: Socceroos
Esta decisión fue tomada pese a que el propio DT del país oceánico declaró hace poco que "Alexander se ha puesto a disposición de los Socceroos. Quiere jugar para Australia y nos lo informó hace un mes".
PUEDES VER: César Inga explica cómo anotó sensacional gol en el Perú vs Chile: 'Como soy ambidiestro, tengo eso'
¿Alexander Robertson será convocado a la selección peruana?
Hace algunos días, el técnico Manuel Barreto se pronunció en conferencia de prensa acerca del caso de Alexander Robertson. La 'Muñeca' indicó que dependerá de la voluntad del futbolista aceptar o no un eventual llamado para los próximos amistosos de noviembre, por la última fecha FIFA de este 2025.
"Con respecto a Robertson, va a ser importante para Perú y el futuro de aquellos que quieran venir, que vengan. Los partidos en Rusia van a ser una oportunidad para ver a algún jugador que no hemos visto en esta convocatoria al ser un solo partido, pero bueno, esperaremos a que llegue esa fecha para ver si hay alguna novedad", sostuvo el estratega.