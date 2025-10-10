HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     
Deportes

Alexander Robertson se quedó con las ganas de jugar con Australia: no fue convocado ni entre los suplentes en amistoso

El futbolista de 22 años, por quien la selección peruana había enviado una carta de reserva, se quedó fuera de la lista para el partido ante Canadá por fecha FIFA.

Alexander Robertson es elegible por Perú al tener ascendencia por parte de su madre. Foto: Instagram
Alexander Robertson es elegible por Perú al tener ascendencia por parte de su madre. Foto: Instagram

El regreso de Alexander Robertson con la selección australiana tendrá que seguir esperando. Pese a que el mediocampista con ascendencia peruana aceptó la convocatoria de los socceroos para esta fecha FIFA, finalmente quedó fuera de la lista en el partido amistoso que su equipo le ganó por la mínima a Canadá.

El futbolista del Cardiff City, por quien la Federación Peruana de Fútbol (FPF) había enviado una carta de reserva, volvió al representativo de su país natal luego de poco más de dos años, tiempo durante el cual incluso llegó a declararse no elegible a causa de problemas de papeleo.

PUEDES VER: Miguel Araujo califica de injusta la derrota de Perú contra Chile al último minuto: 'Nos vamos con sensaciones raras'

lr.pe

¿Por qué Alexander Robertson no jugó con Australia?

Aunque Robertson tenía la predisposición de jugar con Australia, como ya hizo en dos amistosos en el 2023, en esta ocasión quedó fuera del cruce frente a los norteamericanos. Si bien el DT Tony Popovic aún no aclara el porqué de su ausencia, la razón estaría en su estado físico.

En las últimas semanas, el jugador de 22 años no ha venido teniendo minutos con su club debido a una lesión que lo tiene dos meses fuera de las canchas. Si bien ya se reincorporó a los entrenamientos, por ahora tanto Popovic como Brian Barry-Murphy, entrenador del Cardiff, considerarían que aún no está apto ni siquiera para esperar una oportunidad en el banquillo de suplentes.

Alexander Robertson no estuvo entre los titulares ni los suplentes para el Canadá vs Australia. Foto: Socceroos

Alexander Robertson no estuvo entre los titulares ni los suplentes para el Canadá vs Australia. Foto: Socceroos

Esta decisión fue tomada pese a que el propio DT del país oceánico declaró hace poco que "Alexander se ha puesto a disposición de los Socceroos. Quiere jugar para Australia y nos lo informó hace un mes".

PUEDES VER: César Inga explica cómo anotó sensacional gol en el Perú vs Chile: 'Como soy ambidiestro, tengo eso'

lr.pe

¿Alexander Robertson será convocado a la selección peruana?

Hace algunos días, el técnico Manuel Barreto se pronunció en conferencia de prensa acerca del caso de Alexander Robertson. La 'Muñeca' indicó que dependerá de la voluntad del futbolista aceptar o no un eventual llamado para los próximos amistosos de noviembre, por la última fecha FIFA de este 2025.

"Con respecto a Robertson, va a ser importante para Perú y el futuro de aquellos que quieran venir, que vengan. Los partidos en Rusia van a ser una oportunidad para ver a algún jugador que no hemos visto en esta convocatoria al ser un solo partido, pero bueno, esperaremos a que llegue esa fecha para ver si hay alguna novedad", sostuvo el estratega.

Notas relacionadas
Alexander Robertson fue convocado por Australia tras no ser considerado por la selección peruana para la fecha FIFA de octubre

Alexander Robertson fue convocado por Australia tras no ser considerado por la selección peruana para la fecha FIFA de octubre

LEER MÁS
Ricardo Gareca revela doloroso motivo por el que Perú perdió el repechaje para el Mundial 2022: "Nos echaron la culpa"

Ricardo Gareca revela doloroso motivo por el que Perú perdió el repechaje para el Mundial 2022: "Nos echaron la culpa"

LEER MÁS
Hace tres años, Perú sufrió la dolorosa eliminación en el repechaje ante Australia por el Mundial Qatar 2022

Hace tres años, Perú sufrió la dolorosa eliminación en el repechaje ante Australia por el Mundial Qatar 2022

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

LEER MÁS
Perú perdió ante Chile en la última jugada: Manuel Barreto debutó con derrota en amistoso internacional

Perú perdió ante Chile en la última jugada: Manuel Barreto debutó con derrota en amistoso internacional

LEER MÁS
Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

LEER MÁS
César Inga explica cómo anotó sensacional gol en el Perú vs Chile: "Como soy ambidiestro, tengo eso"

César Inga explica cómo anotó sensacional gol en el Perú vs Chile: "Como soy ambidiestro, tengo eso"

LEER MÁS
Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 confirmado de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 confirmado de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

LEER MÁS
Suspenden el Universitario vs Sporting Cristal para el 15 de octubre por paro nacional tras crisis política y social

Suspenden el Universitario vs Sporting Cristal para el 15 de octubre por paro nacional tras crisis política y social

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Deportes

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Partidos de hoy, 10 de octubre: horarios y canales de TV de amistosos internacional en la fecha FIFA

Uruguay se impone por 1-0 frente a República Dominicana por amistoso FIFA

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025