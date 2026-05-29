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Deportes

Alianza Lima - FC Cajamarca: fecha y hora del partido por la fecha 17 de la Liga 1 2026

Los blanquiazules visitarán a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 17 del Torneo Apertura. Alianza Lima va por el triunfo para romper un nuevo récord.

Alianza Lima y FC Cajamarca se enfrentan en el Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima y FC Cajamarca se enfrentan en el Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
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Resumen
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Alianza Lima se llevó el Torneo Apertura 2026. A pesar de que la primera parte del campeonato ya está definida, el cuadro íntimo busca sumar la mayor cantidad de puntos posibles para establecer un nuevo récord. Los dirigidos por Pablo Guede vencieron con comodidad por 3-0 a Los Chankas en la jornada anterior, lo cual hizo que se coronaran campeones.

Por el lado del conjunto cajamarquino, marcha en el puesto 15 con 16 puntos. En la fecha pasada, FC Cajamarca igualó 1-1 ante Comerciantes Unidos y mantiene una racha de cinco partidos sin conocer derrotas. Para este duelo, necesita un buen resultado que le permita seguir escalando posiciones.

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¿Cuándo juegan Alianza Lima vs FC Cajamarca?

Ambas escuadras se enfrentan el domingo 31 de mayo en el Estadio Héroes de San Ramón. Este escenario tiene capacidad para albergar a 18.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs FC Cajamarca?

El duelo entre Alianza Lima y FC Cajamarca iniciará a partir de la 1.15 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs FC Cajamarca?

La transmisión por TV de este partido, al igual que todos los duelos de la Liga 1 2026, estará a cargo del canal L1 Max.

¿Dónde ver Alianza Lima vs FC Cajamarca online?

Para seguir este enfrentamiento vía streaming, puedes hacerlo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. De igual forma, La República Deportes te llevará toda la información para que no te pierdas ninguna incidencia de este encuentro.

PUEDES VER: Presidente de Géminis señaló que Ysabella Sánchez regresará al club, pero Alianza Lima respondió: "Su lugar feliz"

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Últimos partidos de Alianza Lima

Alianza Lima llega a este partido sin conocer derrotas desde hace siete fechas en el campeonato peruano.

  • Alianza Lima 3-0 Los Chankas | 23.05.26
  • Cienciano 0-1 Alianza Lima | 16.05.26
  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal | 9.05.26
  • Alianza Lima 2-1 Moquegua | 2.05.26
  • Grau 0-1 Alianza Lima | 26.04.26.

Últimos partidos de FC Cajamarca

El conjunto cajamarquino se recupera en el campeonato y mantiene una racha de cuatro partidos sin perder.

  • Alianza Atlético 1-1 FC Cajamarca | 24.05.26
  • FC Cajamarca 3-1 Sporting Cristal | 15.05.26
  • UTC 1-2 FC Cajamarca | 8.05.26
  • FC Cajamarca 3-2 Sport Boys | 2.05.26
  • Moquegua 2-1 FC Cajamarca | 25.04.26.
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