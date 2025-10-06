En una reciente conferencia brindada por Manuel Barreto, actual entrenador de la selección peruana, junto con Jean Ferrari, director general de fútbol, se le consultó sobre Alexander Robertson, jugador de 22 años que actualmente milita en el Cardiff City de la tercera división de Inglaterra. Ante la pregunta, la ‘Muñeca’ respondió con firmeza, señalando que los futbolistas que deseen venir a la selección deben hacerlo por decisión propia.

Cabe recordar que hace unos días se conoció que Robertson fue convocado por la selección de Australia. Además, el técnico Tony Popovic del equipo, manifestó que "Alexander se ha puesto a disposición de los ‘socceroos’. Quiere jugar para Australia y nos lo informó hace un mes".

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre convocatoria de Alexander Robertson?

"Con respecto a Robertson, va a ser importante para Perú y el futuro de que aquellos que quieran venir, que vengan. Los partidos en Rusia van a ser una oportunidad para ver a algún jugador que no hemos visto en esta convocatoria al ser un solo partido, pero bueno, esperaremos a que llegue esa fecha para ver si hay alguna novedad", explicó