HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?
¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     ¿Habrá paro de transportistas el 7 de octubre?     
Fútbol Peruano

Manuel Barreto y su determinante mensaje tras convocatoria Alexander Robertson por Australia: “Aquellos que quieran venir, que vengan”

El actual entrenador de la selección peruana fue contundente al responder la pregunta sobre Robertson. Cabe señalar que el jugador fue convocado recientemente por la selección de Australia.

Manuel Barreto habló sobre Alexander Robertson. Foto: composición LR/ captura de FPF/ difusión
Manuel Barreto habló sobre Alexander Robertson. Foto: composición LR/ captura de FPF/ difusión

En una reciente conferencia brindada por Manuel Barreto, actual entrenador de la selección peruana, junto con Jean Ferrari, director general de fútbol, se le consultó sobre Alexander Robertson, jugador de 22 años que actualmente milita en el Cardiff City de la tercera división de Inglaterra. Ante la pregunta, la ‘Muñeca’ respondió con firmeza, señalando que los futbolistas que deseen venir a la selección deben hacerlo por decisión propia.

Cabe recordar que hace unos días se conoció que Robertson fue convocado por la selección de Australia. Además, el técnico Tony Popovic del equipo, manifestó que "Alexander se ha puesto a disposición de los ‘socceroos’. Quiere jugar para Australia y nos lo informó hace un mes".

PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

lr.pe

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre convocatoria de Alexander Robertson?

"Con respecto a Robertson, va a ser importante para Perú y el futuro de que aquellos que quieran venir, que vengan. Los partidos en Rusia van a ser una oportunidad para ver a algún jugador que no hemos visto en esta convocatoria al ser un solo partido, pero bueno, esperaremos a que llegue esa fecha para ver si hay alguna novedad", explicó

Notas relacionadas
Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, revela el emotivo mensaje que recibió de Luis Ramos tras ser llamado a la selección peruana

Pedro Díaz, arquero de Cusco FC, revela el emotivo mensaje que recibió de Luis Ramos tras ser llamado a la selección peruana

LEER MÁS
Reimond Manco se cansa de la situación de Alex Valera en la selección peruana: "No lo llamen más"

Reimond Manco se cansa de la situación de Alex Valera en la selección peruana: "No lo llamen más"

LEER MÁS
Diego Penny cuestionó duramente a Álex Valera tras inminente desconvocatoria ante Chile: "Se está borrando solito de la selección peruana"

Diego Penny cuestionó duramente a Álex Valera tras inminente desconvocatoria ante Chile: "Se está borrando solito de la selección peruana"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

LEER MÁS
Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

Mr. Peet se pronuncia sobre abrupta interrupción del partido de Alianza Lima en L1 Max: "Escapa de nuestra responsabilidad"

LEER MÁS
Universitario y su camino hacia el tricampeonato

Universitario y su camino hacia el tricampeonato

LEER MÁS
Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS
Giancarlo 'Flaco' Granda cuestiona rendimiento de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal y advierte: “No está para ser titular”

Giancarlo 'Flaco' Granda cuestiona rendimiento de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal y advierte: “No está para ser titular”

LEER MÁS
Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: “Sigo sin entender”

Jorge Fossati apunta contra Manuel Barreto y cuestiona la lista de convocados de la selección peruana: “Sigo sin entender”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Fútbol Peruano

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Jorge Soto explica por qué Paulo Autuori no fue a la conferencia de prensa tras derrota de Sporting Cristal: "Por eso he estado acá"

'Chiquito' Flores lanza fuerte crítica a la FPF por falta de apoyo al fútbol de menores: “Los chicos terminan pagando para jugar”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025