Pedro Gallese resaltó la importancia de los amistosos de la selección peruana

Pedro Gallese es de los más experimentados en la selección. | FPF

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La selección peruana aún no conoce triunfos en la era Mano Menezes. El técnico brasileño debutó con una derrota ante Senegal en marzo pasado (2-0) y en su segunda presentación empató 2-2 con Honduras.

Para los amistosos ante Haití, programados para el viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos (7.00 p. m., hora peruana), y frente a España el lunes 8 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México (9.00 p. m.), el técnico brasileño realizó una convocatoria entre jóvenes y experimentados.

Precisamente, Pedro Gallese habló para Bicolor+ y destacó estos compromisos para ir tomando forma con miras al objetivo de clasificar al Mundial 2030.

“Amistosos para seguir preparándonos, para seguir conociendo las ideas de este nuevo comando técnico, y para que los otros compañeros que se están reincorporando a la selección conozcan más lo que es el mundo de la selección”, dijo el también arquero del Deportivo Cali de Colombia.

“Es una preparación para nosotros. Hay que aprovechar estos partidos que se nos están dando. Con Haití y con un rival como España, que se está preparando para el Mundial, es importante para el grupo”, añadió el “Pulpo”, no sin antes darle unos consejos a los nuevos elementos que se suman a la selección peruana.

“Que no vengan como a prepararse aquí, sino que ya vengan preparados para la selección. Es algo muy hermoso vestir los colores de tu país”, declaró el ‘1’ peruano.