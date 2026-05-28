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Antonio Rizola, DT de selección peruana de vóley, hizo sopresivo análisis de Alianza Lima: "Ganó muchos partidos por demérito del adversario"

El entrenador de la selección peruana de vóley se pronunció sobre el rendimiento que tuvieron las jugadoras blanquiazules tras la obtención del tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

Antonio Rizola realizó 2 convocatorias a la selección peruana con miras a la Copa América. Foto: composición LR/Movistar Deportes/Alianza Lima
Antonio Rizola realizó 2 convocatorias a la selección peruana con miras a la Copa América. Foto: composición LR/Movistar Deportes/Alianza Lima
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La selección peruana continúa trabajando con miras a las próximas competiciones internacionales. Luego de dar a conocer una nueva lista de convocadas, el entrenador Antonio Rizola analizó el rendimiento de Alianza Lima y la Universidad San Martín, clubes que fueron finalistas de la Liga Peruana de Vóley.

Durante una reciente entrevista, el técnico brasileño sorprendió al mencionar que las dirigidas por Facundo Morando ―quien dejó el club tras la obtención del título― se impusieron en varios partidos por “demérito” de sus rivales.

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Antonio Rizola analizó a Alianza Lima tras título de la Liga Peruana de Vóley

En un primer momento, el periodista Gino Bonatti le pidió a Antonio Rizola un análisis sobre el rendimiento de Alianza y San Martín, a los que considera los equipos más fuertes de la temporada. Sin embargo, el estratega cuestionó esta postura. “¿Para ti son los más fuertes? Ah, sí. Costos, son los que más hicieron inversión. Alianza ganó muchos partidos más por demérito del adversario que por mérito de ellos”, contestó en el programa 'Se Formaron las Parejas'.

“Muchos equipos que estaban apretando a Alianza y no creían que podían ganar. Pero es una cosa que Alianza ganó por demostrar fuerza, unión... es un grupo que es muy unido, que se divierte entrenando, que se divierte jugando. María Alejandra (Marín) es el sinónimo de esto. Mucho tiempo. Si la miras, usted no ve a María Alejandra llorando. Siempre sonriendo, hasta para lamentarse sonríe. Es un grupo que gana por la personalidad que tiene. En muchos partidos para mí, ellos fueron irregulares en ese sentido”, agregó.

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lr.pe

Jugadoras de Alianza Lima no aceptaron convocatoria a la selección peruana

De acuerdo con los reportes de la prensa, Ysabella Sánchez y Flavia Montes decidieron rechazar la convocatoria de la selección peruana. Las voleibolistas se sumaron a las experimentadas Angélica Aquino, Ángela Leyva, Maguilaura Frías, quienes tampoco aceptaron el llamado.

“Las que no están me justificaron por qué no van a estar. No estoy de acuerdo con el 90%, pero tengo que respetar. Mi instrumento de trabajo son las atletas, a las que tengo que tener el mayor respeto del mundo, porque sin ellas yo no soy entrenador. Sin un club o una federación que me paga, yo no soy entrenador. Tengo que respetar a todas las personas involucradas y las decisiones de cada una”, sostuvo Rizola sobre esta situación en el programa 'Sobre La Net'.

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