La renovada selección peruana no tuvo el debut esperado en el inicio del interinato de Manuel Barreto: a pesar de comenzar ganado el partido con un golazo de César Inga, el conjunto nacional sufrió una agónica remontada por 2-1 ante su similar de Chile en Santiago. Al finalizar el partido, el experimentado central Miguel Araujo calificó al resultado como "injusto".

"Creo que el resultado fue injusto. Nos vamos con sensaciones raras, pero con mejoría", manifestó el zaguero de Sporting Cristal ante las cámaras de Movistar Deportes.

"Ya tengo muchos procesos atrás que me enseñaron mucho, en Copa América, Eliminatorias, Mundial... Hay que encaminar al grupo joven. Hay que asumir y ahora nos toca tener la responsabilidad", agregó.

Noticia en desarrollo...