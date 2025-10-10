HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     
Deportes

Miguel Araujo califica de injusta la derrota de Perú contra Chile al último minuto: "Nos vamos con sensaciones raras"

Luego de perder el clásico ante Chile, el experimentado central reconoció que él es uno de los encargados de "encaminar a los nuevos jugadores" de la selección peruana.

Miguel Araujo fue capitán de la selección peruana ante Chile. Foto: Twitter
Miguel Araujo fue capitán de la selección peruana ante Chile. Foto: Twitter

La renovada selección peruana no tuvo el debut esperado en el inicio del interinato de Manuel Barreto: a pesar de comenzar ganado el partido con un golazo de César Inga, el conjunto nacional sufrió una agónica remontada por 2-1 ante su similar de Chile en Santiago. Al finalizar el partido, el experimentado central Miguel Araujo calificó al resultado como "injusto".

"Creo que el resultado fue injusto. Nos vamos con sensaciones raras, pero con mejoría", manifestó el zaguero de Sporting Cristal ante las cámaras de Movistar Deportes.

"Ya tengo muchos procesos atrás que me enseñaron mucho, en Copa América, Eliminatorias, Mundial... Hay que encaminar al grupo joven. Hay que asumir y ahora nos toca tener la responsabilidad", agregó.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
¿Cuándo juega Perú versus Rusia su próximo partido amistoso por fecha FIFA?

¿Cuándo juega Perú versus Rusia su próximo partido amistoso por fecha FIFA?

LEER MÁS
El primer golazo de la era Manuel Barreto: César Inga 'bailó' al defensa chileno y anota el 1-0 de Perú

El primer golazo de la era Manuel Barreto: César Inga 'bailó' al defensa chileno y anota el 1-0 de Perú

LEER MÁS
No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

No es la Bicolor: el curioso apodo que tiene la selección peruana en territorio chileno

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú perdió ante Chile en la última jugada: Manuel Barreto debutó con derrota en amistoso internacional

Perú perdió ante Chile en la última jugada: Manuel Barreto debutó con derrota en amistoso internacional

LEER MÁS
Suspenden el Universitario vs Sporting Cristal para el 15 de octubre por paro nacional tras crisis política y social

Suspenden el Universitario vs Sporting Cristal para el 15 de octubre por paro nacional tras crisis política y social

LEER MÁS
Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

Cenaida Uribe cuestiona relación entre expreparador físico de Alianza Lima y Julieta Lazcano: "Lo primero que hice fue sacarlo a él"

LEER MÁS
¿Cuándo juega Perú versus Rusia su próximo partido amistoso por fecha FIFA?

¿Cuándo juega Perú versus Rusia su próximo partido amistoso por fecha FIFA?

LEER MÁS
Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 confirmado de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

Alineaciones Perú - Chile: el inédito 11 confirmado de Manuel Barreto con rostros nuevos para el amistoso fecha FIFA

LEER MÁS
Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

Reimond Manco se rinde ante Felipe Chávez tras convocatoria a la selección peruana, pero advierte: “Tienen que ser pacientes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Deportes

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Partidos de hoy, 10 de octubre: horarios y canales de TV de amistosos internacional en la fecha FIFA

Uruguay se impone por 1-0 frente a República Dominicana por amistoso FIFA

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025