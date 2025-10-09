Canal confirmado de Ecuador ante Estados Unidos por el amistoso internacional en Texas

Ecuador y Estados Unidos protagonizarán uno de los amistosos por esta fecha FIFA de octubre. Este viernes 10 de octubre, ambas selecciones se enfrentarán en el Q2 Stadium, ubicado en la ciudad de Austin, Texas, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). El encuentro servirá como preparación de cara al Mundial 2026.

El conjunto anfitrión, bajo la conducción de Mauricio Pochettino, intentará sacar provecho de este compromiso para afinar su rendimiento, tras haber cosechado dos victorias y dos derrotas en sus últimos cuatro encuentros. Su último duelo terminó con un triunfo por 2-0 frente a Japón. En tanto, el equipo comandado por Sebastián Beccacece, llega a este choque con una racha invicta de 11 partidos y con la clasificación asegurada al Mundial 2026. En su presentación más reciente, La Tri superó 1-0 a Argentina.

Canal que transmitirá el Ecuador - Estados Unidos

En Ecuador, el amistoso será transmitido por las señales de El Canal del Fútbol y Teleamazonas, en vivo, y en diferido por Zapping. En estados Unidos, el cotejo se podrá ver por fuboTV, Peacock, Telemundo, Amazon Prime, Max, TNT USA y UNIVERSO

¿Dónde ver el Ecuador contra Estados Unidos por streaming online?

El partido entre Ecuador - Estados Unidos será transmitido vía streaming a través de las señales de El Canal del Fútbol y Zapping. Asimismo, podrás seguir toda la cobertura por medio de la señal de La República Deportes.

¿Cuándo juega Ecuador ante Estados Unidos en Texas?

El encuentro amistoso entre la selección ecuatoriana y la selección de Estados Unidos está pactado para este viernes 10 de octubre.