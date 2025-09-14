HOYSuscripcion LR Focus

Nolberto Solano sacó a 2 miembros de su comando técnico: busca gente de su confianza tras fracaso de Pakistán en la Copa Asiática

Después de perder todos sus partidos en las Eliminatorias Sub-23 de la Copa Asiática, Nolberto Solano tomó una radical decisión en su equipo de trabajo de cara a los próximos partidos.

Nolberto Solano perdió todos sus partidos con Pakistán en la Copa Asiática Sub-23. Foto: PFF
Nolberto Solano perdió todos sus partidos con Pakistán en la Copa Asiática Sub-23. Foto: PFF

El entrenador peruano Nolberto Solano afronta una nueva etapa al frente de la selección Sub-23 de Pakistán, después de la deslucida actuación en las Eliminatorias de la Copa Asiática, donde su equipo cayó en los tres partidos disputados. Atravesando este momento complicado, Solano decidió hacer cambios importantes en su comando técnico para recuperar competitividad.

Tras una reunión con las autoridades de la federación pakistaní, Solano determinó que ya no trabajarán con él algunos miembros locales de su staff. Entre los que fueron removidos figuran los asistentes técnicos Mehmood Khan y Gohar Zaman. En cambio, Jaffar Khan, entrenador de porteros con experiencia en la selección nacional de fútbol de Pakistán, se mantendrá en su puesto.

PUEDES VER: Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: Hay otras posibilidades

lr.pe

Nolberto Solano renueva su comando técnico tras fracaso con Pakistán

Quedaron abiertas dos vacantes claves: un nuevo asistente técnico (ya sea local o extranjero) y un analista de rendimiento para el equipo masculino absoluto. Dicha reestructuración cuenta con el apoyo de la Federación, que le otorgó a Solano libertad para elegir perfiles de confianza para estas posiciones.

“Tras las eliminatorias de la Copa Asiática Sub-23, el entrenador Nolberto Solano decidió sustituir a los entrenadores asistentes locales Mehmood Khan y Gohar Zaman. Se espera que el entrenador de porteros Jaffar Khan permanezca en el cargo, mientras que es probable que se nombre a un nuevo entrenador asistente, local o extranjero, y a un analista de rendimiento para la selección absoluta masculina”, informó el emisario pakistaní Zeeshan Shafi.

Como parte de su estrategia de reforzar el proyecto, Solano tiene en la mira la posibilidad de incorporar profesionales del fútbol peruano. Esa decisión no solo permitiría acercar a compatriotas expertos al trabajo en Asia, sino también aportar con métodos, conocimiento y disciplina que podrían marcar diferencia en la estructura del equipo.

PUEDES VER: Mr. Peet revela el fuerte motivo por el que Jhoao Velásquez no habría jugado en la caída 4-3 de Alianza Lima: Tiene que ver con la disciplina

lr.pe

¿Cómo le fue a Solano con Pakistán Sub-23 en la Copa Asiática?

En su estreno al mando de la selección sub-23 de Pakistán, el 'Maestrito' tuvo un arranque para el olvido. Su equipo cayó 8-1 frente a Irak y, para colmo, Solano terminó expulsado justo antes de que concluyera la primera mitad.

Ante Camboya, los Halcones, nombre con el que se conoce al combinado pakistaní, perdieron por 1-0 y quedaron fuera de carrera, repitiendo luego ese mismo resultado frente a Omán. Así, ‘Ñol’ concluyó la fase de grupos con un saldo negativo de 10 tantos recibidos y solo uno convertido.

