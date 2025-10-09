Alianza Lima enfrenta un panorama complicado en la Liga 1 2025. Tras la eliminación de la Copa Sudamericana 2025, ahora el foco de los blanquiazules está en el Torneo Clausura; sin embargo, las últimas derrotas complicaron seriamente sus posibilidades de quedarse con este certamen corto y la lucha estaría enfocada en alcanzar puestos de Copa Libertadores. En medio de este presente, en tienda íntima ya están pensando en lo que será la próxima temporada. Primero, anunciaron la renovación de Eryc Castillo y, ahora, se conoció que uno de los futbolistas que está en el radar para el 2026 es Luis Advíncula.

Según la periodista Analú Rodríguez, el actual jugador de Boca Juniors es opción en Alianza Lima para la siguiente campaña. La comunicadora informó que este deseo de contar con el 'Rayo' no es de ahora, sino ya viene de antes. Incluso, contó que ya hubo conversaciones.

Alianza Lima tendría en el radar a Luis Advíncula como potencial fichaje para el 2026

"Tengo información de que Advíncula podría ser una opción para Alianza. No es descabellado, no es de ahora lo de Advíncua. Sé que lo han estado considerando, han estado conversando con él y le han soltado la posibilidad. Que llegue a Alianza Lima el próximo año no es descabellado", dijo en el programa 'Hablamos de Max'.

Rodríguez, que suele informar sobre el club blanquiazul, precisó que los futbolistas experimentados de la selección peruana y que hoy militan en Alianza Lima podrían convencer a Advíncula para unirse al plantel.

"Considerando que hay jugadores de Alianza que son de selección. Tienes a Zambrano, Guerrero, Trauco, Peña, Aquino y Garcés. Los de peso te pueden convencer, como en Sporting Cristal también puede pasar", acotó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Advíncula con Boca Juniors?

Debido a sus buenas actuaciones, en el 2024, el futbolista de 35 años extendió el vínculo con el Xeneize hasta finales del 2026.