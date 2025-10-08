En una reciente entrevista, Guillermo ‘Chicho’ Salas, exentrenador de Alianza Lima, fue consultado sobre la campaña internacional que tuvo Néstor Gorosito con el club blanquiazul en la Copa Sudamericana. En sus palabras, resaltó que hacía mucho tiempo el club no tenía una representación tan buena en este tipo de torneos.

No obstante, reconoció que haberse enfocado tanto en la Sudamericana les ha costado bastante en el Torneo Clausura de la Liga 1, donde actualmente se ubican en el puesto 6. Además, destacó que el hincha, sobre todo el de equipos grandes como Alianza, siempre busca conseguir títulos, y que ahora esas posibilidades se ven muy lejanas. Considera, además, que Universitario de Deportes va directo por el título nacional, aunque reconoció que esto es fútbol y todo puede pasar.

¿Qué dijo 'Chicho' Salas sobre la campaña de Alianza Lima en Sudamericana?

"Son 18 partidos que ha tenido a nivel internacional, que nadie lo ha logrado. No solo le ha lavado la cara a Alianza Lima, sino al fútbol nacional. Hace tiempo no teníamos una representación tan digna. Pero también pasa factura el hecho de que eres equipo grande, y lo que quiere la hinchada son títulos. Llegas a fin de año y no consigues nada, solo una buena participación, y la gente se molesta, el hincha es así. Y también le está pasando un poco la factura al club cómo está terminando esta etapa final del año, después de haber hecho tan buenos partidos. Todos estábamos pegados con las clasificaciones, enfrentando a grandes equipos en la Sudamericana, y que ahora termine así el torneo, la gente se mortifica. Todavía tenemos unas fechas, está muy difícil, yo creo que la U va derechito al título este año, pero bueno, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar", explicó Salas.

¿Cómo le fue a 'Chicho' Salas como entrenador en Alianza Lima?

Guillermo ‘Chicho’ Salas asumió la dirección técnica de Alianza Lima el 11 de septiembre de 2022 y se mantuvo al mando hasta el 24 de julio de 2023, dirigiendo un total de 39 partidos.