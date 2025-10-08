HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     ¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     ¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     
Fútbol Peruano

'Chicho' Salas resaltó campaña internacional de Néstor Gorosito con Alianza Lima, pero advirtió: "El hincha quiere títulos"

Guillermo ‘Chicho’ Salas, exentrenador de Alianza Lima, destacó la buena participación del club en la Copa Sudamericana, la cual no se veía hace tiempo. Sin embargo, advirtió que esto ha afectado su desempeño en el Torneo Clausura.

Guillermo Salas habló sobre Néstor Gorosito y sobre el rendimiento que tuvo Alianza Lima en Copa Sudamericana. Foto: composición LR/ difusión/difusión
Guillermo Salas habló sobre Néstor Gorosito y sobre el rendimiento que tuvo Alianza Lima en Copa Sudamericana. Foto: composición LR/ difusión/difusión

En una reciente entrevista, Guillermo ‘Chicho’ Salas, exentrenador de Alianza Lima, fue consultado sobre la campaña internacional que tuvo Néstor Gorosito con el club blanquiazul en la Copa Sudamericana. En sus palabras, resaltó que hacía mucho tiempo el club no tenía una representación tan buena en este tipo de torneos.

No obstante, reconoció que haberse enfocado tanto en la Sudamericana les ha costado bastante en el Torneo Clausura de la Liga 1, donde actualmente se ubican en el puesto 6. Además, destacó que el hincha, sobre todo el de equipos grandes como Alianza, siempre busca conseguir títulos, y que ahora esas posibilidades se ven muy lejanas. Considera, además, que Universitario de Deportes va directo por el título nacional, aunque reconoció que esto es fútbol y todo puede pasar.

PUEDES VER: Manuel Barreto evita contestar por qué no convocó al máximo goleador peruano de la Liga 1: "Cuestión de decisiones y elecciones"

lr.pe

¿Qué dijo 'Chicho' Salas sobre la campaña de Alianza Lima en Sudamericana?

"Son 18 partidos que ha tenido a nivel internacional, que nadie lo ha logrado. No solo le ha lavado la cara a Alianza Lima, sino al fútbol nacional. Hace tiempo no teníamos una representación tan digna. Pero también pasa factura el hecho de que eres equipo grande, y lo que quiere la hinchada son títulos. Llegas a fin de año y no consigues nada, solo una buena participación, y la gente se molesta, el hincha es así. Y también le está pasando un poco la factura al club cómo está terminando esta etapa final del año, después de haber hecho tan buenos partidos. Todos estábamos pegados con las clasificaciones, enfrentando a grandes equipos en la Sudamericana, y que ahora termine así el torneo, la gente se mortifica. Todavía tenemos unas fechas, está muy difícil, yo creo que la U va derechito al título este año, pero bueno, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar", explicó Salas.

PUEDES VER: Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

lr.pe

¿Cómo le fue a 'Chicho' Salas como entrenador en Alianza Lima?

Guillermo ‘Chicho’ Salas asumió la dirección técnica de Alianza Lima el 11 de septiembre de 2022 y se mantuvo al mando hasta el 24 de julio de 2023, dirigiendo un total de 39 partidos.

Notas relacionadas
'Chicho' Salas apuntó contra administrador de Alianza Lima por catalogar de "delincuencial" al arbitraje de la Liga 1: "No es ético"

'Chicho' Salas apuntó contra administrador de Alianza Lima por catalogar de "delincuencial" al arbitraje de la Liga 1: "No es ético"

LEER MÁS
Paolo Hurtado reveló que encaró 2 veces a 'Chicho' Salas por borrarlo sin motivo de Alianza Lima: "Me dejó mucho que desear"

Paolo Hurtado reveló que encaró 2 veces a 'Chicho' Salas por borrarlo sin motivo de Alianza Lima: "Me dejó mucho que desear"

LEER MÁS
'Chicho' Salas rompe su silencio y desmiente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en César Vallejo: "Se dio una situación incómoda"

'Chicho' Salas rompe su silencio y desmiente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en César Vallejo: "Se dio una situación incómoda"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

Eddie Fleischman revela posible razón para desconvocatoria de Kevin Quevedo: "Por eso Ferrari lo respaldó"

LEER MÁS
'Chicho' Salas apuntó contra administrador de Alianza Lima por catalogar de "delincuencial" al arbitraje de la Liga 1: "No es ético"

'Chicho' Salas apuntó contra administrador de Alianza Lima por catalogar de "delincuencial" al arbitraje de la Liga 1: "No es ético"

LEER MÁS
Nolberto Solano y su dura opinión sobre Alexander Robertson tras ser convocado a Australia: "Nunca fue prioridad Perú”

Nolberto Solano y su dura opinión sobre Alexander Robertson tras ser convocado a Australia: "Nunca fue prioridad Perú”

LEER MÁS
Manuel Barreto y su determinante mensaje tras convocatoria Alexander Robertson por Australia: “Aquellos que quieran venir, que vengan”

Manuel Barreto y su determinante mensaje tras convocatoria Alexander Robertson por Australia: “Aquellos que quieran venir, que vengan”

LEER MÁS
Jean Ferrari revela que Néstor Gorosito pudo llegar a Universitario hasta en 2 oportunidades: "Después apareció en Alianza Lima"

Jean Ferrari revela que Néstor Gorosito pudo llegar a Universitario hasta en 2 oportunidades: "Después apareció en Alianza Lima"

LEER MÁS
Paolo Hurtado reveló que encaró 2 veces a 'Chicho' Salas por borrarlo sin motivo de Alianza Lima: "Me dejó mucho que desear"

Paolo Hurtado reveló que encaró 2 veces a 'Chicho' Salas por borrarlo sin motivo de Alianza Lima: "Me dejó mucho que desear"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Samahara Lobatón revela que decidió someterse a una cirugía definitiva para no tener más hijos

'Chicho' Salas resaltó campaña internacional de Néstor Gorosito con Alianza Lima, pero advirtió: "El hincha quiere títulos"

APRA: Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Belén García presentan plancha presidencial para las elecciones internas

Fútbol Peruano

'Chicho' Salas apuntó contra administrador de Alianza Lima por catalogar de "delincuencial" al arbitraje de la Liga 1: "No es ético"

Nolberto Solano y su dura opinión sobre Alexander Robertson tras ser convocado a Australia: "Nunca fue prioridad Perú”

Jean Ferrari quedó sorprendido con la identificación de Fabio Gruber con la selección peruana: "Hay un tema de compromiso"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

APRA: Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Belén García presentan plancha presidencial para las elecciones internas

Papa León XIV recibió a Juan Luis Cipriani, sancionado por abuso sexual, en audiencia privada

Las declaraciones de Butters que propiciaron su repudio en Puno: "¿Por qué no les han metido un balazo?"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025