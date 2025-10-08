Los días pasan y aún no hay un horizonte concreto sobre el nuevo DT de la selección peruana. Hay varios nombres en carpeta, pero Jean Ferrari ha asegurado que continúa en la búsqueda del sucesor del banquillo de la Blanquirroja. Uno de los que se habría sumado en los últimos días es Martín Demichelis, quien hoy está sin equipo tras su etapa en Monterrey de México. Sin embargo, su llegada podría complicarse por la llamada de una persona en particular.

De acuerdo al periodista Pedro García, Martín Demichelis haría una investigación del presente del fútbol peruano antes de decidir si ficha por la Bicolor. En este sentido, una de las primeras personas a la que llamaría sería Claudio Pizarro, quien le contaría la cruda realidad de nuestro balompié.

Pedro García señala quién podría provocar que Martín Demichelis rechace a la selección peruana

Es importante recordar que Pizarro y Demichelis coincidieron durante su etapa en el Bayern Múnich. Según apuntó Pedro García, la amistad que los ha unido durante años sería clave a la hora que el exdefensor escoja a la selección peruana como su próximo destino para dirigir.

"La primera llamada de Demichelis será a Claudio Pizarro porque no es su compañero, es su pata, es su 'yunta'. Lo llama para decirle que lo han llamado para decirle esto y preguntarle cómo es Ferrari, cómo es la Videna, qué es lo que se encontrará. Pizarro le dirá esto y Demichelis le dirá a la Federación, no gracias. Pizarro le va a contar la verdad, que el Perú es así", comentó en el programa 'Doble Punta'.

Asimismo, Claudio Pizarro no sería la única persona con la que Demichelis se contacte. De acuerdo a García, también le preguntaría a Ricardo Gareca. "Otra llamada que haría Demichelis sería a Ricardo Gareca", agregó.

Martín Demichelis sería una opción de Jean Ferrari para la selección peruana

La información sobre el posible arribo de Martín Demichelis a Perú la brindó el periodista Horacio Zimmerman. El comunicador aseguró que el estratega argentino encaja en el perfil que está buscando Jean Ferrari para la Bicolor.

"Dentro de este perfil que se ha dado Jean Ferrari aparece un nombre. Es técnico argentino que es una posibilidad. No llega a 50 años, surgió de las divisiones inferiores de River Plate. Luego de su paso por Argentina, se fue a jugar a Alemania, tuvo como compañero a Claudio Pizarro. Es una opción, no tiene equipo, ha dirigido a Bayern Múnich II, River Plate y Monterrey. Tiene 44 años", aseguró.