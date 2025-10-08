Alianza Lima expresó sus condolencias por la muerte de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador del equipo durante la temporada 2019 de la Liga 1 y Copa Libertadores. A través de sus redes sociales, el club íntimo compartió un mensaje de despedida para el extécnico argentino, fallecido este miércoles 8 de octubre a los 69 años de edad.

"El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019. ¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo!", se lee en la publicación realizada por la cuenta oficial del conjunto blanquiazul.

Miguel Ángel Russo solo dirigió al club íntimo en el primer semestre del 2019. Foto: captura de Alianza Lima/X

PUEDES VER: Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina tras empatar con ADIFFEM en la última fecha

¿Cómo le fue a Miguel Ángel Russo en Alianza Lima?

Durante su paso como DT de Alianza Lima, única experiencia que tuvo en el fútbol peruano, Miguel Ángel Russo no logró los resultados esperados a nivel local e internacional. En el Torneo Apertura de la Liga 1, dirigió 10 partidos, de los cuales ganó tres, empató tres y perdió cuatro.

En la fase de grupos de la Libertadores, llegó a dirigir cinco encuentros, de los cuales empató uno y perdió cuatro. Aunque tenía contrato por un año, no llegó a cumplirlo y se desvinculó de la institución victoriana en abril.

Poco antes de dejar el Perú, el DT explicó que su salida de Alianza se produjo por temas personales y negó que se debiera a los malos resultados. "Le deseo lo mejor al club", fue lo que dijo a su partida.

Clubes de Argentina lamentan la muerte de Miguel Ángel Russo

Poco después de que la noticia fuera confirmada por la prensa deportiva, todos los equipos por los que 'Miguelo' pasó, así como muchos otros de la liga argentina, expresaron su pésame. Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, los dos clubes en los que su influencia se dejó sentir más, le dedicaron conmovedoras palabras.

"Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo", se lee en el pronunciamiento de Boca. Estudiantes, por su parte, se despidió con un mensaje alusivo a los 14 años como futbolista que Russo pasó en el club: "Hasta siempre, Miguel querido, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución".

