¿De qué murió Miguel Ángel Russo, el DT que le dio a Boca Juniors su última Copa Libertadores?

El mundo del fútbol está de luto tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors y exentrenador de Alianza Lima a los 69 años. El DT se encontraba bajo supervisión médica en su hogar debido a problemas de salud, y en las últimas semanas había mostrado un debilitamiento general que le impidió dirigir a su equipo en los partidos recientes.

La trayectoria de Russo como entrenador lo convirtió en una figura muy respetada del fútbol argentino. A lo largo de su carrera, dirigió a clubes destacados como Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Racing, Vélez Sarsfield, Rosario Central y Lanús. No obstante, su mayor logro llegó con Boca Juniors, donde ganó la Copa Libertadores en 2007, liderando un equipo que contaba con la estrella Juan Román Riquelme.

¿De qué murió Miguel Ángel Russo?

Como se recuerda, a principios de septiembre Russo fue internado en el Hospital Fleni por deshidratación y luego trasladado al Instituto Fleming debido a una infección urinaria. No obstante, el entrenador de Boca venía enfrentando problemas de salud desde 2018, cuando fue diagnosticado con cáncer de próstata mientras dirigía a Millonarios de Colombia. Ese mismo año, en febrero, fue operado en Bogotá y logró recuperarse lo suficiente para continuar con su labor, combinando sesiones de quimioterapia y logrando finalmente conquistar el título local.

Miguel Ángel Russo habla sobre su enfermedad

En una entrevista con el diario La Nación, el DT se animó a hablar sobre su enfermedad.

“El cáncer me enseñó que el día a día es inigualable… Es una bendición ver crecer a los demás… ¿Para qué apurarse? Una mañana diré ´Hasta acá llego, punto’”. Y listo. Fue igual como futbolista, y así será como técnico. Con naturalidad, no va a ser calculado. No habrá análisis previo, será por las sensaciones. Yo me guío mucho por mis sensaciones. Una mañana voy a decir hasta acá llegué“, declaró en aquel momento para La Nación.

Legado de Miguel Ángel Russo

En su carrera como DT en Argentina, Russo cosechó seis títulos nacionales y uno internacional.

3 campeonatos del Nacional B: Lanús (1991-92), Estudiantes de La Plata (1994-95) y Rosario Central (2012-13).

3 campeonatos de Primera División: Vélez (Clausura 2005) y Boca (Superliga 2019-20, Copa de la Liga).

Copa Libertadores 2007 con Boca.

Alianza Lima y Boca Junior se despiden de Miguel Ángel Russo

Esta noticia ha conmocionado a todo el mundo del fútbol, así como a los clubes en los que el argentino dirigió, como Alianza Lima y su equipo actual, Boca Juniors, quienes vía redes sociales lamentaron esta partida.

Mensaje de Alianza Lima