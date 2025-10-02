Influencer uruguaya acusa a futbolista de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, de agresión física

Pablo Ceppelini se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras las acusaciones de Antonella Reyes, modelo uruguaya, quien lo señala de haberla agredido físicamente durante una noche que compartieron. La joven aseguró que el futbolista de Alianza Lima perdió el control y la hirió.

El programa ‘Amor y fuego’ se contactó con la también modelo para hacer público su testimonio e indagar sobre la historia que compartió en sus redes sociales, en la que calificó al deportista como alguien “violento”. “Viajé a Lima porque Pablo me invitó, mañana haré la denuncia, tengo cita con forense, ya me vio una doctora”, señaló la joven.

Antonella Reyes acusó a Pablo Ceppelini de agresión y expone detalles

Pablo Ceppelini, futbolista de Alianza Lima, habría agredido a Antonella Reyes, según contó la joven a ‘Amor y fuego’ en donde también presentó imágenes de cómo quedó su cuerpo. La modelo relató que el incidente ocurrió durante una noche de intimidad.

“Lo conocí el viernes y me fui el lunes. Cuando sucedió lo que sucedió, le pedí que cambiara el pasaje lo antes posible. El primer día todo fue normal, pero luego ocurrió lo del ahorque. (¿Te ahorcó?) Sí, el primer día sí, durante las relaciones. Me asusté, ya que no podía respirar”, contó la uruguaya, quien añadió que el futbolista mostró desinterés por lo que le habría hecho.

“Lo empujé y empecé a toser, él me dijo: ‘Perdón, se me fue la mano’. El día domingo jugó y llegó en la madrugada, pero yo ya estaba durmiendo. Me despertó porque es obsesivo por tener relaciones y me despertó, solo para tener eso. No le importó para nada cuando yo le mostré mis heridas y me dijo: ‘Es que eres muy blanca y te marcas fácil’“, señaló la influencer muy indignada.

Pablo Cepellini habla sobre la acusación de influencer uruguaya

Tras las recientes acusaciones en su contra, Pablo Ceppelini se pronunció a través de sus historias de Instagram, donde negó haber agredido a la joven Antonella Reyes. El futbolista de 34 años manifestó.

“Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad, y menos sobre actos que rechazo”. Además, Ceppelini anunció que tomará acciones legales para proteger su imagen, subrayando que estas acusaciones han impactado negativamente su reputación.

“Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo los que afecten mi imagen y reputación. Nadie tiene derecho a manchar mi honra”.