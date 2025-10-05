HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Mr. Peet cuestiona actuación del VAR en derrota de Alianza Lima por el Torneo Clausura: “Falló de manera escandalosa”

Alianza Lima cayó 2-1 ante Alianza Universidad en Huánuco, lo que complica sus opciones en el Torneo Clausura 2025 y los mantiene en el quinto lugar de la tabla.

Mr. Peet dio su análisis sobre el partido entre Alianza Lima vs Alianza Universidad. Foto: composición Lr/captura de YouTube/Liga 1 Te Apuesto
Mr. Peet dio su análisis sobre el partido entre Alianza Lima vs Alianza Universidad. Foto: composición Lr/captura de YouTube/Liga 1 Te Apuesto

Alianza Lima no logró imponerse en Huánuco y perdió 2-1 ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Con este resultado, los blanquiazules se alejan de la pelea por el título y continúan en el quinto puesto de la tabla. Tras el encuentro, durante la transmisión del programa 'Madrugol', Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet, compartió su análisis del partido.

Donde cuestionó duramente al VAR por anular los goles del conjunto íntimo y por no expulsar a Alexi Gómez, quien en dos ocasiones realizó fuertes entradas contra Alan Cantero. Además, en su análisis destacó que, si bien la expulsión de Hernán Barcos fue correcta, consideró que Gómez también debió abandonar el campo de juego.

PUEDES VER: Jean Ferrari se pronuncia tras solicitud de Kevin Quevedo para ser desconvocado de la selección peruana: "Todo nuestro apoyo"

lr.pe

¿Qué dijo Mr. Peet sobre la derrota de Alianza Lima?

El VAR falló, pero de manera escandalosa, porque si a Barcos lo estás expulsando, que está bien expulsado, ¿y la de Gómez? ¿El VAR no tenía que llamar a Jordi Espinoza para que lo expulsen? Gómez intenta dos veces pisarle el tendón a Cantero; en la primera no lo agarran, en la segunda sí. Viejo, tenías que haber echado a Gómez. (...) Así como somos tan reglamentaristas, Gómez debió ser expulsado, y con esto no estoy diciendo que lo volteaba. El juez de línea lo ve y el VAR lo ve. A mí me jo... y me llega al pin... tratar de excusar la derrota de Alianza, que no lo estoy haciendo, pero quedarme en esa: ‘tuvo que haber sido expulsado’. Se va Barcos bien expulsado, y Gómez tenía que irse expulsado. Gómez no es un angelito, intenta dos veces. (...) Eso es lo que jo..., esa falta de equidad. Gómez debió ser echado, y él lo sabe: intenta a la primera, y a la segunda sí lo pisa", fueron las palabras de Mr. Peet, fastidiado con la derrota del conjunto íntimo.

PUEDES VER: Pablo Ceppelini arremete contra la Liga 1 tras derrota de Alianza Lima que lo aleja del Clausura: “Muy amateur todo"

lr.pe

¿Cómo queda Alianza Lima después de esta derrota?

Con este marcador, Alianza Lima se mantiene a 9 puntos de Universitario de Deportes y ocupa el quinto lugar en la tabla del Torneo Clausura. Esta caída representa un duro golpe anímico para el plantel, que buscará recuperarse en su siguiente encuentro ante Sport Boys.

