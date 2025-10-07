Felipe Cantuarias brindó una entrevista al programa 'Estudio Fútbol' y analizó el difícil presente que enfrenta Sporting Cristal, que a estas alturas de la temporada se quedó con escazas posibilidades de coronarse ganador del Torneo Clausura y, por ende, de luchar por el título nacional. El exdirigente del club celeste aseguró que es difícil competir contra Universitario y Alianza Lima.

Cantuarias remarcó que a Sporting Cristal le resulta complicado competirle a la 'U', pues el club merengue tiene el control de la Federación Peruana de Fútbol y manejan la programación de la Liga 1 según sus intereses. A esto, el dirigente sumó la llegada de Jean Ferrari a la dirección general de la FPF.

Expresidente de Sporting Cristal apuntó contra Universitario

"Vuelvo a repetir, la confianza es el principal factor que impide la unidad. Para Sporting Cristal es difícil que pueda competir con un tricampeón como la ‘U’, que maneja la Federación y la programación, y que, adicionalmente a ello, tiene al director de fútbol en la Federación", dijo el exmandatario del club bajopontino, que pasó por la institución entre 2011 y 2013.

El directivo peruano también habló de Alianza Lima y precisó que es un equipo con un poder adquisitivo superlativo al de Cristal. "En segundo lugar, está Alianza Lima, que tiene el día de hoy un poder económico muy superior al de Sporting Cristal. Entonces, así queremos enfrentar, durante la gestión de Innova, a un Alianza que ha sido bicampeón y a un Universitario tricampeón...", complementó.

Sporting Cristal y su actualidad en el Torneo Clausura 2025

Los de Paulo Autuori sufrieron un duro revés el último fin de semana ante ADT: perdieron 3-2 en calidad de visita y no pudieron recortar distancias con Universitario, único líder de este certamen corto. En lo que va del Torneo Clausura, Sporting Cristal registra 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas, resultados que lo ubican en la cuarta casilla de la tabla con 19 puntos.