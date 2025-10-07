HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Expresidente de Sporting Cristal hizo fuerte acusación contra Universitario: "Manejan la FPF y la programación de la Liga 1"

En una reciente entrevista, Felipe Cantuarias apuntó contra Universitario por el control que poseen en el fútbol peruano tras tener copada toda la FPF, algo que se mantendrá con la llegada de Jean Ferrari.

Felipe Cantuarias llegó a Sporting Cristal para reemplazar a François Mujica Serelle. Foto: composición LR/captura de 'A Presión'
Felipe Cantuarias llegó a Sporting Cristal para reemplazar a François Mujica Serelle. Foto: composición LR/captura de 'A Presión'

Felipe Cantuarias brindó una entrevista al programa 'Estudio Fútbol' y analizó el difícil presente que enfrenta Sporting Cristal, que a estas alturas de la temporada se quedó con escazas posibilidades de coronarse ganador del Torneo Clausura y, por ende, de luchar por el título nacional. El exdirigente del club celeste aseguró que es difícil competir contra Universitario y Alianza Lima.

Cantuarias remarcó que a Sporting Cristal le resulta complicado competirle a la 'U', pues el club merengue tiene el control de la Federación Peruana de Fútbol y manejan la programación de la Liga 1 según sus intereses. A esto, el dirigente sumó la llegada de Jean Ferrari a la dirección general de la FPF.

PUEDES VER: Captan a Sergio Peña en discoteca de Tarapoto después de la dura derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad en Huánuco

lr.pe

Expresidente de Sporting Cristal apuntó contra Universitario

"Vuelvo a repetir, la confianza es el principal factor que impide la unidad. Para Sporting Cristal es difícil que pueda competir con un tricampeón como la ‘U’, que maneja la Federación y la programación, y que, adicionalmente a ello, tiene al director de fútbol en la Federación", dijo el exmandatario del club bajopontino, que pasó por la institución entre 2011 y 2013.

El directivo peruano también habló de Alianza Lima y precisó que es un equipo con un poder adquisitivo superlativo al de Cristal. "En segundo lugar, está Alianza Lima, que tiene el día de hoy un poder económico muy superior al de Sporting Cristal. Entonces, así queremos enfrentar, durante la gestión de Innova, a un Alianza que ha sido bicampeón y a un Universitario tricampeón...", complementó.

PUEDES VER: Mr. Peet y su fuerte postura sobre renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima: 'Un tipo que nos cambió la cara a nivel internacional'

lr.pe

Sporting Cristal y su actualidad en el Torneo Clausura 2025

Los de Paulo Autuori sufrieron un duro revés el último fin de semana ante ADT: perdieron 3-2 en calidad de visita y no pudieron recortar distancias con Universitario, único líder de este certamen corto. En lo que va del Torneo Clausura, Sporting Cristal registra 5 victorias, 4 empates y 2 derrotas, resultados que lo ubican en la cuarta casilla de la tabla con 19 puntos.

