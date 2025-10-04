Jhonny Vidales no se hace dramas por quedar fuera de la convocatoria de la selección peruana, pero advierte: "La edad no tiene nada que ver"
El delantero de Melgar, quien es uno de los goleadores de la Liga 1, contó que estaba ilusionado con ser llamado a la selección peruana. Sin embargo, reconoce que la Bicolor está en busca de un recambio generacional.
Jhonny Vidales es uno de los mejores jugadores del Torneo Clausura 2025. El delantero de Melgar de Arequipa, quien hoy es uno de los goleadores del campeonato local, ha firmado una temporada brillante y su nombre ha sonado con fuerza en la selección peruana. Sin embargo, no fue parte de la última lista de convocados de Manuel Barreto para el partido amistoso ante Chile. Al respecto, Vidales señaló que se encuentra tranquilo, pese a que se ilusionó con un posible llamado.
Además, reconoce que su convocatoria es ciertamente complicada porque en Videna buscan iniciar con un recambio generacional para el próximo Mundial. No obstante, dejó en en claro que él está en perfecto estado físico por si requieren de sus servicios.
Jhonny Vidales se pronuncia tras quedar fuera de la convocatoria de la selección peruana
"Uno siempre se ilusiona con la selección peruana, pero estoy tranquilo. Sé que estamos en un tema de recambio y me parece bien. Yo igual estoy enfocado en Melgar y quiero terminar de la mejor manera este año para mí", declaró para las cámaras de L1 Max.
Del mismo modo, Vidales señaló que es probable que no lo convoquen debido a su edad, aunque él cree que eso no debería ser un impedimento y que ya se ha comprobado en distintas partes del mundo.
"De repente eso me juega en contra, pero la edad no tiene nada que ver, eso se ha demostrado en todo el mundo. Igual estoy tranquilo porque es la oportunidad para un recambio que es importante en nuestra selección peruana", añadió.
Convocados de la selección peruana para amistoso contra Chile
Entre los convocados resaltan el joven volante Felipe Chávez (Bayern Múnich), el delantero Juan Pablo Goicochea (Platense) y el arquero Pedro Díaz (Cusco FC).
- Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield)
- Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), César Inga (Universitario de Deportes), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Marcos López (FC Copenhague)
- Volantes: Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jairo Concha (Universitario de Deportes)
- Delanteros: Alex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Bryan Reyna (Belgrano), Joao Grimaldo (Riga FC).