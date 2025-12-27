La Liga 1 2025 dejó inolvidables momentos a los fanáticos del fútbol peruano. Por este motivo, como todos los años, se vienen los Premios 2025 para los mejores protagonistas del torneo. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha comenzado el proceso de votación para seleccionar a los destacados futbolistas del año en el campeonato nacional.

Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal son los protagonistas de la esperada premiación de la Liga 1 2024. Los 3 grandes del fútbol peruano fueron nominados en diversas categorías. Además, crece la expectativa por la última gala de la temporada.

¿Cuáles son las categorías en los Premios Liga 1 2025?

La primera categoría se enfoca en el 'Jugador del Año' y los candidatos más fuertes son los siguientes: Ivan Colman y Facundo Callejo de Cusco FC, Jairo Concha y Álex Valera de Universitario y Martín Távara de Sporting Cristal. Sin duda, el '9' de la 'U' es el favorito para llevarse el premio.

El arquero es un poco más parejo. Sebastián Britos de Universitario, Guillermo Viscarra de Alianza Lima, Pedro Díaz de Cusco FC, Diego Enríquez de Sporting Cristal y Patrick Zubczuk de Deportivo Garcilaso. El arquero 'crema' parte como favorito, aunque Viscarra podría sorprender.

La revelación de la temporada genera expectativa con Álvaro Rojas de Juan Pablo II, Ian Wisdom y Maxloren Castro de Sporting Cristal, Edu Villar de Sport Huancayo y Joel Lupú de Alianza Atlético. El joven volante 'celeste' es el principal candidato.

¿Quiénes son los candidatos para el Gol del Año?

Uno de los premios más deseados incluyen las destacadas anotaciones de Oshiro Takeuchi, dado que brilló con Los Chanaks al marcar frente a Sporting Cristal. También se encuentran en la lista Gustavo Dulanto de ADT, que sorprendió a UTC, y Jairo Concha de Universitario, tras su anotación contra Melgar. Además, Facundo Callejo de Cusco FC dejó su huella al anotar ante Alianza Lima, mientras que Carlos López de Sport Boys se destacó con su gol frente a Alianza Universidad.

Finalmente, hay cuatro candidatos para el entrenador del año y son Miguel Rondelli de Cusco FC, Néstor Gorosito de Alianza Lima, Jorge Fossati de Universitario y Gerardo Ameli de Alianza Atlético.